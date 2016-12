Emily Deschanel s-a căsătorit

Actriţa Emily Deschanel şi-a legalizat relaţia ei de trei ani de zile cu actorul şi scriitorul american David Hornsby. Cei doi şi-au rostit jurămintele de credinţă într-un cerc restrâns de prieteni şi membri ai familiei, la reşedinţa lor din Pacific Palisades din California. Actriţa, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută graţie rolului din serialul de televiziune ”Bones”, în care joacă alături de David Boreanaz şi pe care îl şi produce. Anul viitor, Emily Deschanel va debuta ca regizoare. În filmografia sa se numără producţiile ”It Could Happen to You”, ”Cold Mountain”, ”The Alamo”, ”Glory Road” sau ”Boogeyman”. David Hornsby a devenit cunoscut graţie serialului de comedie ”It\'s Always Sunny In Philadelphia”.