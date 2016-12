Eminem - cele mai mari vânzări de albume în ultimii 10 ani

Rapper-ul american a vândut 32,2 milioane de albume în ultimii zece ani, devenind artistul cu cele mai mari vânzări de discuri din acest deceniu, potrivit Nielsen SoundScan. Eminem, care a lansat patru albume solo de-a lungul ultimilor zece ani, s-a confruntat cu o concurenţă serioasă din partea trupei The Beatles. Formaţia britanică s-a impus la categoria Cea mai bună lansare a deceniului, graţie albumului de single-uri intitulat ”1”, care s-a vândut în 11,5 milioane de copii. Pe locul al doilea la această categorie s-a situat, la mică distanţă, albumul ”No Strings Attached” al trupei americane \'N SYNC, cu 11,1 milioane de copii vândute. Acest album deţine şi recordul de vânzări al unui material discografic într-o singură săptămână, stabilit în anul 2000, cu 2,4 milioane de unităţi vândute în primele şapte zile de la lansare.

În topul celor mai de succes albume, Eminem a ocupat poziţiile a patra şi a cincea, graţie materialelor discografice ”The Marshall Mathers LP”, respectiv ”The Eminem Show”. Cea mai vândută piesă în sistem digital a deceniului este ”Low”, a rapper-ului american Flo Rida, cu 5,2 milioane de descărcări, care a devansat cântecele ”Just Dance”, al cântăreţei pop Lady Gaga, cu 4,7 milioane de descărcări, ”I\'m Yours”, interpretat de Jason Mraz, cu 4,6 milioane de descărcări şi ”Boom Boom Pow”, al celor de la Black Eyed Peas. În clasamentul celor mai difuzate piese la posturile de radio nord-americane s-a impus ”How You Remind Me”, interpretată de trupa Nickelback, urmată de ”Drops Of Jupiter” a trupei Train şi de o serie de cântece interpretate de Lifehouse, 3 Doors Down şi Lee Ann Womack.