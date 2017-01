Eminem dă în judecată Apple

Rapperul american a dat în judecată compania Apple, pe care o acuză că îi comercializează muzica prin intermediul magazinului iTunes, fără permisiunea lui. Un proces pentru încălcarea drepturilor de autor a fost deschis în numele cîntăreţului de casa de discuri a acestuia, Eight Mile Style. Apple plăteşte companiei de înregistrări a lui Eminem o sumă pentru fiecare melodie descărcată prin intermediul iTunes, însă Eight Mile Style susţine că nu a aprobat acest lucru. Un purtător de cuvînt al Apple a refuzat să facă orice fel de comentarii referitoare la procesul deschis la tribunalul districtual din Detroit.

Compania Eight Mile Style susţine că un număr de 70-80 de melodii au fost afectate de această dispută, inclusiv melodii din show-ul laureat cu Emmy, The Eminem Show, în condiţiile în care compania deţine copyright-ul total sau parţial al tuturor melodiilor. Compania cere peste 75.000 de dolari daune pentru încălcarea drepturilor de autor, concurenţă neloială şi încălcarea legii privind protecţia consumatorilor din Michigan. În plus, compania cere daune în valoare de 150.000 de dolari pentru fiecare încălcare a dreptului de autor, adică pentru fiecare ocazie cînd piesele au fost descărcate.

Apple percepe 0,99 dolari pentru majoritatea melodiilor descărcate pe teritoriul SUA. Studiourile de înregistrare iau circa 0,7 dolari pe melodie şi, din această sumă, 0.09 dolari revin publisherilor. Potrivit Eight Mile Style, Apple a solicitat în mod repetat permisiunea de a utiliza melodiile lui Eminem, însă aceasta nu a fost acordată. Eminem nu se află la prima confruntare cu Apple, companie pe care a dat-o în judecată în 2004 pentru încălcarea drepturilor de autor ca urmare a utilizării neautorizate a piesei “Lose Yourself” într-o reclamă de televiziune. La momentul respectiv, cazul a fost soluţionat prin intermediul unei înţelegeri încheiate în afara instanţei.