Eminem, dat în judecată de un vagabond

Rapperul Eminemn a fost dat în judecată, pentru suma de nouă milioane de dolari, de un vagabond din New York, care susţine că muzicianul i-a furat o idee pentru a realiza spotul publicitar “Born of Fire” al constructorului de automobile Chrysler, difuzat la gala Super Bowl din 2011. Stephen Lee Pieck din New York a depus o plângere la Tribunalul Districtual al SUA, pe 12 ianuarie. Plângerea a fost scrisă de mână, iar la rubrica adresă, reclamantul afirmă că este o persoană fără adăpost.

Stephen Lee Pieck susţine că a luat masa cu cântăreaţa Christina Aguilera şi Jordon Bratman, fostul ei soţ, la restaurantul Legal Sea Foods, unde cântăreaţa l-a sunat pe Eminem, i l-a dat la telefon, iar el i-a povestit rapperului ideea pe care o avea despre un videoclip, iar acea idee a fost utilizată apoi în spotul „Born of Fire”. „Vreau ca tribunalul să mă despăgubească cu o sumă totală de 9 milioane de dolari”, afirmă acesta în cererea sa. „Eu am conceput fiecare detaliu al reclamei, iar ideea pentru acel spot publicitar mi-a fost furată. În plus, nu am primit nicio recompensă financiară pentru munca pe care am depus-o”, a mai spus acesta. Reclama a fost difuzată în pauza finalei Super Bowl din 2011 şi îl prezintă pe Eminem conducând cel mai nou model creat de constructorul de automobile Chrysler prin oraşul Detroit. Eminem a lansat, de-a lungul carierei sale, şapte albume, care s-au vândut în 86,5 milioane de exemplare în toată lumea.