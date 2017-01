Eminem, favorit la premiile Grammy, cu zece nominalizări

Cu 22.623.864 de fani pe Facebook, cifră ce depăşeşte, de exemplu, populaţia României, rapper-ul american Eminem confirmă popularitatea de care se bucură, cu cele zece nominalizări la premiile Grammy anunţate miercuri seară. Este un moment important pentru cântăreţ, care are parte de o revenire spectaculoasă. Eminem va fi în competiţie la secţiunea Cel mai bun album, pentru “Recovery”, la Cel mai bun cântec al anului, alături de Rihanna, cu piesa “Love the Way You Lie” şi Cea mai bună piesă rap, fiind nominalizat cu două piese, ”Love the Way You Lie” şi ”Not Afraid”. Eminem este urmat de cântăreţul de origine hawaiană Bruno Mars, cu şapte nominalizări, printre care Cea mai bună interpretare masculină. Acesta a şi urcat de două ori pe scenă în cadrul concertului la care au fost anunţate numele finaliştilor.

Jay-Z, Lady Antebellum şi Lady Gaga au avut câte şase nominalizări. Katy Perry, care a deschis spectacolul cu piesa “California Girls”, este şi ea în competiţie pentru Cel mai bun album, alături de Lady Gaga, Arcade Fire şi Lady Antebellum. Cel mai aşteptat duel muzical este între Katie Perry şi Lady Gaga, amândouă concurând la categorii precum Albumul Anului, Cea mai bună interpretare pop, Cel mai bun duet şi Cel mai bun album pop al anului. Foarte la modă printre adolescenţi, canadianul Justin Bieber este nominalizat la secţiunea Revelaţia Anului, alături de Florence Welch, artistul country Brits Mumford, Son, Drake şi Esperanza Spalding. La cinci categorii este nominalizat şi veteranul Jeff Beck, unul dintre cei mai importanţi chitarişti din toate timpurile.

Cea de-a 53-a ediţie a premiilor Grammy se va desfăşura la Los Angeles, pe data de 13 februarie. Premiile Grammy sunt acordate de National Academy of Recording Arts and Sciences din SUA şi reprezintă una dintre cele mai importante distincţii din lumea muzicii.