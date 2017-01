Eminem infirmă zvonurile

Controversatul rapper a ţinut să dezmintă speculaţiile că ar fi renunţat la cariera muzicală pentru a se ocupa de producţia muzicală. Şi cum putea să spulbere aceste zvonuri mai uşor decît cu un nou album, intitulat "Eminem Presents: The Re-Up". Este vorba despre un album de mixaje produs tot de celebrul rapper cu ajutorul lui The Alchemist. Numai că acest album însă lumina reflectoarelor se va concentra asupra noii generaţii de rapperi reprezentaţi de Stat Quo, Bobby Creekwater şi de fostul membru al clanului Renegadez, Ca$his.

Primul extras pe single de pe album, "You Dont' Know", va avea şi un videoclip în care vor apărea Eminem, 50 Cent, Lloyd Banks şi Ca$his. Eminem a mai pus mîna pe microfon şi pentru piesele "No Apologies" şi "Murder", alături de D12's Bizarre şi Kuniva. Eminem a dezminţit şi afirmaţiile că acest nou produs discografic va fi dedicat memoriei bunului său prieten Proof, care a fost ucis.