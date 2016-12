Eminem, Katy Perry şi One Direction, câştigători la Amsterdam

Eminem a fost marele câştigător la ediţia de anul acesta a MTV Europe Music Awards (MTV EMA), care a avut loc duminică seară, la Ziggo Dome din Amsterdam, Olanda, rapperul american fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun artist hip-hop, dar şi cu Global Icon Award. Ediţia de anul acesta a galei MTV Europe Music Awards a fost una extravagantă, cu multe costume desprinse din filmele SF. Katy Perry a câştigat pentru prima dată în cariera sa premiul pentru cea mai bună cântăreaţă, în timp ce Justin Bieber a câştigat pentru a patra oară consecutiv premiul pentru cel mai bun cântăreţ. Miley Cyrus a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip, cu ”Wrecking Ball”, iar Bruno Mars şi-a adjudecat premiul pentru cel mai bun cântec, cu ”Locked Out Of Heaven”. Formaţia One Direction a câştigat premiul pentru cel mai bun artist pop, în timp ce Chris Lee, din China, a obţinut trofeul categoriei Best Worldwide Act.

MILEY CYRUS, ÎN FUM DE MARIJUANA Show-ul a debutat cu Miley Cyrus, îmbrăcată într-o rochie argintie mulată, care a cântat la un microfon în formă de rachetă ”We Can't Stop”. Ea a reuşit să provoace noi controverse după ce şi-a aprins cu dezinvoltură un joint pe scena galei, în timp ce mulţumea pentru premiul primit. ”Acest premiu nu-mi încape în poşetă, însă printre lucrurile din ea am găsit asta”, a ţinut ea să precizeze cu nonşalanţă, în timp ce-şi aprindea ţigara cu marijuana. Vedeta pink-punk, care în repetate rânduri nu s-a sfiit să se declare o mare amatoare de „iarbă“, a profitat de faptul că marijuana este legală la Amsterdam. De altfel, ea a fost văzută la sfârşitul săptămânii trecute relaxându-se în unele dintre cele mai bune cafenele din Amsterdam, alături de modelul britanic Cara Delevingne şi de un alt activist pentru legalizarea consumului de canabis, rapperul Snoop Dogg.

SPECTACOL PE CINSTE Radiind de energie, Redfoo a început petrecerea într-un costum de tipul celor din filmul ”Men in Black”, având, pe parcursul show-ului, unele dintre cele mai excentrice ţinute vestimentare dintre toţi prezentatorii din istoria galei. Katy Perry a cântat piesa ”Unconditionally” stând pe o prăjină la aproape zece metri de sol, iar la final a plutit deasupra scenei, îmbrăcată într-un costum strălucitor, cu aplicaţii din oglindă care au reflectat multitudinea laserelor din Ziggo Dome. Bruno Mars a cucerit spectatorii EMA cu o reprezentaţie specială a piesei ”Gorilla”, acompaniat de trupa sa, lumini de neon şi o dansatoare la bară. Robin Thicke, de asemenea înconjurat de o mulţime de dansatoare în costume spectaculoase, The Killers şi Kings of Leon nu au dezamăgit audienţa, iar prezenţa lor pe scena MTV EMA a fost îndelung aplaudată. De la show nu au lipsit nici Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, Bridgit Mendler, Iggy Azalea, Rita Ora, Carice van Houten şi Colton Haynes.

Fanii din toată lumea au votat pentru favoriţii lor, iar premiile MTV EMA au înregistrat un număr-record de voturi, 292 de milioane, care au decis câştigătorii din acest an. Gala MTV EMA Awards se doreşte a fi o celebrare a muzicii din întreaga lume, deşi are tendinţa de a se concentra asupra artiştilor americani, care se bucură de o popularitate deosebită pe plan internaţional. Câştigătorii sunt votaţi de public, pe site-ul www.mtvema.com. Organizatorii au anunţat sâmbătă că următoarea ediţie a premiilor MTV EMA va avea loc în oraşul scoţian Glasgow, în 2014.