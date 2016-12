Eminem se teme de tinerii care au crescut cu muzica lui

A fost la un pas să-şi piardă viaţa, a reuşit să îşi învingă demonii, însă, din cele relatate de Eminem, cea mai mare temere este că fiica sa începe să iasă cu băieţi. Într-un nou documentar, intitulat „How To Make Money Selling Drugs”, disponibil pe YouTube, Eminem a povestit despre cum era să-şi piardă viaţa în anul 2009, după o supradoză de analgezice şi calmante. „Mi-au cedat organele. Ficatul, rinichii, totul. M-au dus la dializă. Nu credeau că o să-mi revin. Eram sub reflector. La mai puţin de o lună de când am ieşit din spital, am recidivat şi am revenit la acelaşi număr de comprimate ca şi înainte. Îmi amintesc că mergeam prin casă şi mă gândeam mereu: Voi muri dracului”, şi-a amintit rapperul. Eminem a povestit şi de perioada de sevraj. „Am renunţat la tot, eram treaz 24 de ore din 24, timp de trei săptămâni. Nu am dormit deloc, nu am aţipit nici măcar un minut. Stăteam treaz şi mă uitam la televizor”, a completat vedeta.

Marshall Mathers, a.k.a. Eminem, şi-a învins demonii şi a primit o altă şansă, de care vrea să profite! La 40 de ani, acesta este martorul transformării spectaculoase a fiicelor sale, Hailie Jade Scott, Whitney şi Alaina, din fetiţe cu codiţe în adolescente sexy şi, în curând, independente. Hailie Jade Scott este fiica sa biologică din relaţia cu Kimberly Scott, Whitney este fiica fostei soţii dintr-o relaţie anterioară, în timp ce Alaina este fiica cumnatei sale. După problemele cu abuzul de droguri şi condamnarea fostei sale soţii, Marshall Mathers le-a adoptat pe Whitney şi Alaina pentru ca acestea să nu ajungă în sistemul de protecţie a copilului. Responsabilitatea de a fi singurul părinte pentru cele trei fete l-a cuminţit pe Eminem, pe care tocmai acum îl sperie serios faptul că fetele vor ieşi cu băieţi care au crescut cu muzica sa.

INFLUENŢĂ... POZITIVĂ Rapperul a recunoscut că a fost pur şi simplu înfricoşat după ce l-a cunoscut pe Justin Denham, de 18 ani, prietenul fiicei sale Hailie. Probabil că adolescentul a crezut că face impresie bună spunându-i că este un mare fan al tuturor celor şapte albume pe care le-a scos. Eminem a declarat că este scos din minţi de faptul că un tânăr care se declară inspirat de versurile pieselor sale uneori misogine alteori violente este prietenul fiicei sale. „Sincer, nu ştiu cum o pot lăsa pe Hailie să iasă cu un asemenea tip, care spune că eu am fost o mare sursă de influenţă”, s-a plâns rapperul. „Cred că a ascultat piesa „Kim”, în care spun că vreau să-i tai gâtul soţiei mele şi să mă plimb cu trupul ei neînsufleţit în portbagaj. Doamne!”, a exclamat Eminem. „Piesa lui favorită este „Superman”, în care spun că voi pune antrax pe tamponul unei fete şi o voi pocni până nu va mai putea sta în picioare. Hailie spune că Justin e un tip bun şi o tratează bine, dar cum pot eu să cred aşa ceva?”, a continuat rapperul, care blamează şi familia tânărului că l-a lăsat să crească pe muzica unor artişti ca Dr. Dre, Snoop Dogg şi Ludacris. Eminem a conchis că nu poate decât să îşi imagineze ce fel de relaţii vor avea tinerii care ascultă piese ca „Bitches Ain’t Shit” şi „Move Bitch”. Toţi cei care l-au tot acuzat pe Eminem, de-a lungul carierei sale, cu privire la conţinutul vulgar şi violent al pieselor sale au parte, cu siguranţă, de o răzbunare frumoasă!