Eminenţa cenuşie a regimului Putin a demisionat

Vladislav Surkov, un influent vicepremier rus, considerat eminenţa cenuşie a puterii, a demisionat, a anunţat Kremlinul, ieri. Numit în postul de vicepremier însărcinat cu modernizarea şi inovaţia în decembrie 2011, Surkov, în vârstă de 48 de ani, a fost considerat eminenţa cenuşie a puterii ruse şi principalul ideolog al regimului Putin. Şef adjunct al administraţiei prezidenţiale ruse în perioada 1999-2011, el este autorul unor concepte ca ”democraţie dirijată” sau ”democraţia suverană”, pentru a descrie regimul politic din Rusia. Surkov a demisionat din proprie iniţiativă, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, precizând că demisia era legată de punerea în practică a unor decrete prezidenţiale apreciată ca puţin eficientă, marţi, de către şeful statului. Peskov a subliniat totodată că demisia lui Surkov nu are nicio legătură cu scandalul de la centrul de inovare Skolkovo, proiectul Silicon Valley rus, aflat în mijlocul unei anchete, începând din februarie, pentru deturnarea mai multor milioane de ruble din fondul public. Surkov, care face parte din Consiliul de Supraveghere de la Skolkovo, a apărat acest proiect, într-un discurs recent susţinut la London School of Economics, afirmând că anchetatorii nu ar trebui să tragă concluzii premature. Preşedintele rus, Vladimir Putin, a criticat, marţi, Guvernul, pentru întârzierile înregistrate în punerea în aplicare a promisiunilor electorale, la un an de la revenirea sa la Kremlin şi a avertizat miniştrii că este în joc responsabilitatea lor personală.