Eminescu... cântat în limbile turcă și tătară

An de an, pe 15 ianuarie, indiferent de gradele pe care le indică termometrul, constănțenii cu dor de Eminescu vin în pelerinaj la bustul poetului și la statuia muzei sale, Calliope, situate pe faleza Cazinoului din Constanța. Vin cu flori sau fără flori și cu poezia eminesciană în gând. Acest scenariu s-a repetat, și anul acesta, la grupul statuar realizat de sculptorul Oscar Han în anii '30, după planurile lui Tudor Vianu. Elevi de liceu, studenți și pensionari au trecut, ieri, pe la statuie, rostind probabil, în gând, versuri din poezia testamentară „Mai am un singur dor”.

Mihai Eminescu și cei 165 de ani care s-au împlinit de la venirea sa pe lume au fost sărbătoriți, ieri, și prin alte activități. Printre acestea se numără și manifestările organizate de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) și de Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR).

Ieri seară, Organizația de Femei a Filialei Constanța a UDTTMR a realizat, la sediul uniunii, o acțiune dedicată împlinirii a 165 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Cu acest prilej, versurile eminesciene au fost recitate sau cântate în limba română, dar și în tătară și turcă.

VOLUME DE EMINESCU, TRADUSE ÎN TURCĂ

Cu evenimentul „Luceafărul poeziei româneşti”, UDTR a deschis sezonul manifestărilor culturale din acest an, la restaurantul Colonadelor. Și cu acest prilej, s-au recitat versuri din creația „poetului nepereche” și s-au interpretat cântece inspirate de lirica sa. Ineditul manifestării l-a constituit o expoziție de carte, cu traduceri în limba turcă a poetului pe care președintele UDTR, Osman Fedbi, l-a numit „un miracol al culturii române”. De asemenea, în cadrul acțiunii organizate de comisiile de cultură şi de femei ale UDTR, Gulten Abdula a vorbit despre opera filosofică a lui Eminescu și a făcut o paralelă între poezia sa şi cea a lui Yunus Emre.