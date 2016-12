Eminescu, celebrat la Medgidia

Ziua de 15 ianuarie este o dată importantă pentru istoria literaturii române şi pentru iubitorii de poezie, fiind ziua în care, an de an, este omagiat „Luceafărul poeziei româneşti”, Mihai Eminescu. Şi în acest an, elevi şi profesori din Medgidia îşi vor aminti de marele poet naţional, cinstindu-i memoria prin implicarea în diverse activităţi literar-artistice. Casa de Cultură IN Roman va găzdui, pe tot parcursul zilei, o expoziţie de carte care reuneşte titlurile mai multor volume de poezii şi proză eminesciene, la care sunt aşteptaţi toţi cei care vor să răfoiască şi să studieze diferite cărţi ale lui Mihai Eminescu. De la ora 16.00, în sala Casei de Cultură, elevi din Medgidia vor recita poezii semnate de autorul Luceafărului. Un alt moment artistic care va marca ziua de 15 ianuarie va fi realizat de elevii Cenaclului literar din cadrul Clubului Copiilor, care vor prezenta un montaj literar-artistic din opera eminesciană. La serbarea dedicată poetului vor lua parte şi şefii administraţiei locale, primarul Marian Iordache şi viceprimarul Sorin Ţuţuianu. „Mihai Eminescu a fost şi va fi întotdeauna un simbol naţional a cărui memorie este la rang de cinste. De aceea îi invit pe toţi iubitorii de poezie să participe la momentele organizate pe 15 ianuarie în cinstea poetului”, a spus Sorin Ţuţuianu.