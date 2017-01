Emisiile de CO2 trebuie trecute în cartea de identitate a maşinii!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că decizia de calcul a taxei de poluare auto se emite în două zile de la data solicitării, iar pentru societăţile de leasing termenul este de cinci zile. Contribuabilii care nu au înscrise emisiile de CO2 în cartea de identitate a vehiculului - emisiile sînt necesare la calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1 (cu rulaj mediu anual de 15.000 km - n.r.) cu norma de poluare Euro3, Euro4, Euro5 şi Euro 6 - trebuie să se adreseze Registrului Auto Român (RAR). Pentru calculul taxei de poluare auto, vechimea autovehiculului se determină în funcţie de data primei înmatriculări şi nu pe baza anului fabricaţiei. Pentru autovehiculele care urmează a fi înmatriculate în România, începînd cu 1 iulie 2008, persoana în numele căreia se înmatriculează autovehiculul trebuie să facă dovada plăţii taxei pe poluare. ANAF mai precizează că acei contribuabili care nu mai deţin dovada plăţii taxei, trebuie să solicite administraţiei fiscale eliberarea unei copii după documentul de plată existent la unităţile Trezoreriei Statului în momentul depunerii cererii de restituire. Mai mult, contribuabilii care, de la data plăţii taxei speciale şi pînă la solicitarea restituirii diferenţei de taxă şi-au schimbat domiciliul vor depune cererea la organul fiscal în a cărui evidenţă se află la data depunerii cererii. Dacă la organele fiscale se depun documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi. Persoanelor care fac dovada achitării taxei speciale pentru autovehicule, potrivit Codului fiscal, li se va restitui la cerere suma plătită în plus. Restituirea taxei nu este posibilă dacă autovehiculul a fost vîndut sau dacă persoana are datorii la stat. Pentru a atesta data primei înmatriculări a autovehiculelor în alte state este nevoie de un document eliberat sau autentificat de o autoritate din ţara de unde a fost achiziţionat autovehiculul (de regulă documentul are acelaşi conţinut cu cel din cartea de identitate emisă de RAR).