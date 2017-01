Emma Bunton a născut un băieţel

Cântăreaţa britanică Emma Bunton, fosta membră a grupului Spice Girls, a născut un băieţel care a primit numele de Tate. Artista britanică, logodnica fostului cântăreţ devenit între timp maestru bucătar Jade Jones, cu care are un fiu în vârstă de 3 ani, Beau, a dezvăluit printr-un mesaj postat pe Twitter că a devenit din nou mămică, însă nu a dezvăluit data venirii pe lume a bebeluşului. Emma Bunton a declarat recent că experienţa maternităţii a apropiat-o din nou de celelalte membre ale grupului Spice Girls, Mel B, Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell. ”Pentru că suntem atât de ocupate, nu putem să ne vedem atât de des pe cât ne-am fi dorit, însă, atunci când are loc un astfel de eveniment, legătura dintre noi iese imediat în evidenţă. Relaţia noastră e ca o relaţie între surori şi această legătură dintre noi va exista întotdeauna. De fapt, peste câteva zile vom sărbători aniversarea lui Scarlet, fiica lui Mel C şi pe cea a lui Cruz, fiul Victoriei Beckham şi va fi o ocazie bună să ne întâlnim din nou cu toţii”, a declarat Emma Bunton.

Emma Bunton, în vârstă de 35 de ani, a anunţat în luna ianuarie că s-a logodit cu iubitul ei Jade Jones, cu care are o relaţie de peste 11 ani. Rockerul Jade Jodes, în vârstă de 31 de ani, este solistul trupei CherryBlackStone, care lucrează în prezent ca maestru bucătar. Formaţia Spice Girls, fondată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, ”Wannabe”, în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Astfel s-a născut un fenomen internaţional, precum Beatlemania, numit Girl Power. În cinci ani de existenţă, trupa a vândut 55 de milioane de albume. Pe 31 mai 1998, în plin turneu, Geri Halliwell a anunţat că va părăsi trupa. Cele patru membre rămase, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton şi Melanie Chisholm, au lansat un al treilea album, în 2000, ”Forever”, iar trupa s-a destrămat în februarie 2001. În 2007, cântăreţele s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul Return of the Spice Girls, care s-a bucurat de un enorm succes. Recent, presa britanică a publicat o serie de informaţii potrivit cărora membrele grupului Spice Girls intenţionează să se reunească pentru a filma un lungmetraj biografic şi pentru a cânta la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.