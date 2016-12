Emma Thompson, mai frumoasă ca niciodată!

Emma Thompson se află peste Ocean, unde promovează de zor cel mai nou film al său, “Saving Mr. Banks”, despre care se crede că are mari şanse măcar la o nominalizare la Oscar. Aşa că actriţa britanică este mai mondenă ca niciodată. La unul din evenimente a fost invitată să interpreteze, alături de colegii Tova Feldshuh şi Bob Balaban, cântece pentru copii din cartea „Mary Poppins“, iar actriţa a afişat o siluetă pe care nu a avut-o nici măcar la prima tinereţe. Într-o pereche de pantaloni de piele, actriţa în vârstă de 54 de ani a făcut senzaţie!

Emma Thompson se simte atât de bine în pielea ei acum încât nu se sfieşte să o şi arate în alegerile sale, fie profesionale, fie vestimentare. Apoi, pentru prima dată de la destrămarea căsniciei sale de şase ani cu actorul şi regizorul britanic Kenneth Branagh, a vorbit în public despre acest episod nu tocmai fericit din viaţa ei. Mariajul său s-a terminat în urma idilei lui Kenneth Branagh cu colega Helena Bonham Carter, dar, în mod oficial, niciunul dintre protagoniştii acestui trio conjugal nu a făcut vreodată vreo declaraţie sau vreun comentariu. În formă fizică şi psihică de zile mari, Emma Thompson a vrut să demonstreze că a trecut cu bine peste depresia pe care i-a provocat-o destrămarea căsniciei sale, în 1995. Chiar a acceptat rolul unei soţii înşelate în comedia romantică “Love Actually”, în regia lui Richard Curtis, ceea ce a adus în prim-plan propria experienţă de viaţă.

EXPERIENŢĂ DUREROASĂ Emma Thompson şi Kenneth Branagh s-au căsătorit în 1989, la doi ani după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare. Timp de şase ani au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea artistică britanică din toate timpurile, fiind asemănaţi cu Laurence Olivier şi Vivien Leigh. Însă această comparaţie nu a fost de bun augur, dat fiind faptul că şi predecesorii lor s-au despărţit. Cert este că Emma Thompson a înregistrat o ascensiune profesională incredibilă, încununată cu premii Oscar cu rolul din “Howards End”, în regia lui James Ivory, şi pentru Cel mai bun scenariu adaptat pentru ecranizarea romanului „Sense and Sensibility / Raţiune şi simţire”, în regia lui Ang Lee, în timp ce cariera lui Kenneth Branagh a intrat într-un con de umbră, cu trei eşecuri de încasări şi critici nu tocmai favorabile pentru “Hamlet” în 1995, “A Midwinter's Tale” şi “Frankenstein” în 1994. În timpul filmărilor la “Frankenstein”, Kenneth Branagh a cunoscut-o pe Helena Bonham Carter, iar cei doi au avut o idilă. Nu mai contează cine pe cine a părăsit, cert este că Emma Thompson recunoaşte acum că a suferit de depresie, dar că, între timp, a trecut cu bine peste acest hop. “Nu mai are rost şi nu mai am energie să urăsc. Eu şi Helena ne-am împăcat cu ani în urmă”, i-a declarat actriţa lui Ellen DeGeneres, în emisiunea de televiziune a acesteia din urmă. Nici relaţia lui Kenneth Branagh cu Helena Bonham Carter nu a trecut de proba timpului, destrămându-se după cinci ani.

ÎMPĂCARE FĂRĂ SUPĂRARE! S-ar părea că cele două actriţe s-au împăcat în timp ce au filmat lungmetrajele din seria “Harry Potter”. Emma Thompson crede că există destule asemănări între ea şi Helena Bonham Carter. “Suntem puţin nebune şi avem un simţ ciudat al modei”, a glumit ea, în stilul său caracteristic. “Helena este o femeie deosebită”, a completat Emma Thompson, care, spre deosebire de colega sa, în vârstă de 47 de ani, a fost mereu simpatizată de presă şi public. În 2002, Helena Bonham Carter se plângea că presa a răstălmăcit ceea ce se întâmpla în viaţa ei privată, fiind mereu acuzată că distruge căsniciile lui Kenneth Branagh şi Tim Burton.

Filmul „Sense and Sensibility / Raţiune şi simţire” i-a purtat noroc până la capăt lui Emma Thompson. În timpul filmărilor l-a cunoscut pe actorul Greg Wise, iar în 2003 cei doi s-au căsătorit. Au împreună o fată, pe nume Gaia, de 13 ani, şi l-au adoptat pe Tindyebwa Agaba, un fost copil-soldat în timpul războiului din Rwanda, acum în vârstă de 26 de ani.