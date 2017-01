Emma Thompson merge la Polul Nord

Când își pune ceva în gând, actriţa britanică Emma Thompson îl pune şi în practică, așa că a acceptat invitația de a călători la Polul Nord, în cadrul unei campanii ecologiste care doreşte să evidenţieze problemele de mediu ce afectează regiunea arctică. Vedeta britanică sprijină o campanie iniţiată de organizaţia ecologistă Greenpeace, care doreşte să protejeze regiunea arctică, prin scoaterea în afara legii a exploatărilor de petrol şi a pescuitului industrial. Emma Thompson participă în acest scop la expediţii la Polul Nord, în compania fiicei sale adolescente, Gaia, şi a actriţei canadiene Michelle Thrush. Actriţa britanică şi ceilalţi participanţi la expediţie au pornit în această aventură pe 4 august, după ce au efectuat un stagiu de pregătire la Londra.

Simpatica actriță în vârstă de 55 de ani a lansat cu această ocazie şi o petiţie online în sprijinul campaniei pe care o promovează, iar iniţiativa ei este sprijinită de numeroşii săi prieteni, printe care și actorul american Tom Hanks, alături de care a jucat recent în filmul ”Saving Mr. Banks”, și Hugh Grant. Într-un videoclip, actrița afirmă: ”Vă rog să ne urmăriți. Nu sunt foarte pricepută în ceea ce privește rețelele de socializare, dar fiica mea mă obligă să scriu tweet-uri. Cred că expediția noastră poate fi urmărită pe Instagram. Avem nevoie de milioane și milioane de oameni care să le spună guvernanților că este nevoie de ei ca să protejăm Arctica”.

Nonconformistă până la capăt, Emma Thompson are un palmares pe măsură. A obţinut premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă în 1993, pentru rolul din ”Howard's End / Întoarcere la Howard's End”, dar şi premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu, pentru adaptarea cinematografică a romanului ”Raţiune şi simţire” de Jane Austen. Emma Thompson se numără și printre puţinii actori de la Hollywood care au fost nominalizaţi la Oscar pentru un rol principal şi un rol secundar în acelaşi an, în 1994, pentru două producţii diferite. În cazul Emmei Thompson este vorba despre rolul principal din ”The Remains of the Day / Rămăşiţele zilei" şi cel secundar din ”In the Name of the Father / În numele tatălui". Actriţa britanică a fost recompensată şi cu o stea pe Bulevardul Faimei din Hollywood, în august 2010.