Emma Watson a devenit imaginea unui cunoscut brand de modă

Interpreta personajului Hermione Granger din seria Harry Potter renunţă la imaginea de copil, în favoarea unui look mai sofisticat, în cadrul unei campanii de promovare pentru un cunoscut brand de modă britanic. Emma Watson va apărea în noua campanie a brandului britanic Burberry, cu o imagine diferită faţă de cea cu care i-a obişnuit pe fanii seriei, abordînd un look sofisticat şi o atitudine matură. Tînăra actriţă a fost aleasă să reprezinte imaginea brandului de fashion de către directorul de creaţie al Burberry, Christopher Bailey. ”Pentru că o cunosc şi o admir pe Emma Watson de mult timp, ea a fost, în mod firesc, prima alegere pentru această campanie. Ea are o frumuseţe clasică, un caracter deosebit şi o atitudine ancorată în modernitate. Farmecul său şi umorul debordant au făcut ca şedinţele de filmare să pară ca un picnic pe malul Tamisei”, a afirmat acesta. Campania de publicitate include fotografii de modă realizate în cadrul unor şedinţe foto în centrul Londrei, acestea avînd misiunea de a reflecta istoria bogată şi modernitatea brandului Burberry.

Afinitatea dintre tînăra actriţă şi iconuri ale modei nu este o premieră. Emma Watson s-a remarcat pe covorul roşu datorită creaţiilor Chanel sau Alexander McQueen. Recent, a pozat pentru designerul Chanel, Karl Lagerfield, într-o colecţie de fotografii realizate pentru revista franţuzească ”Crash”.