Emma Watson şi-a angajat femeie bodyguard

Actriţa britanică Emma Watson dă dovadă de multă seriozitate nu numai pe platourile de filmare, ci şi în afara lor. Mai precis, în chestiunile legate de propria securitate! Se pare că popularitatea de care se bucură după ce a interpretat rolul Hermione Granger în seria ”Harry Potter” nu i-a adus numai faimă şi bani, ci şi destule probleme din partea unor admiratori mult prea înfocaţi. Aşa că actriţa a decis să angajeze un bodyguard pentru a o proteja de cei care o hărţuiesc. Emma Watson a ales un fost ofiţer în cadrul Poliţiei din New York, căruia îi va asigura un salariu de 200.000 de dolari pe an. Actriţa este acum urmată peste tot de o blondă sexy, identificată drept fostul ofiţer de poliţie Denise Morrone.

Emma Watson a avut parte de mai multe incidente nefericite cu admiratorii. În loc să o facă să se simtă mândră că este vedeta lor preferată, de fiecare dată, Emma Watson a fost înspăimântată de moarte de aceştia. Ultimul incident s-a petrecut în timpul filmărilor la megaproducţia ”Noah”, când un hărţuitor al actriţei a reuşit să treacă de cordoanele de securitate şi a pătruns pe platoul de filmare. Nu au fost date publicităţii detalii ale incidentului, pentru că studioul Paramount a fost jenat de breşa din sistemul său de securitate. Cert este că actriţa de 23 de ani a început să urle groaznic şi filmările s-au oprit câteva ore bune. Surse din anturajul vedetei britanice au povestit că aceasta s-a temut în mod real pentru viaţa ei. Nu i s-a întâmplat vreodată ca, în timp ce lucra, să ajungă să se teamă pentru siguranţa ei, aşa că acum preferă să plătească din buzunarul propriu un bodyguard care să îi ofere protecţie 24 de ore din 24. Nu o plângem pe Emma Watson că nu are bani! Ba dimpotrivă, din cauza averii sale prezintă risc ridicat de a fi răpită pentru plata unei răscumpărări.

Actriţa britanică nu şi-a luat însă niciodată nasul la purtare, cum s-a mai întâmplat tinerelor vedete care ajung să se bucure de bani şi faimă la o vârstă prea fragedă. Emma Watson provine dintr-o familie de profesori universitari care s-au îngrijit să-i dea o educaţie bună, ceea ce s-a simţit în felul în care fiica lor a gestionat faima şi averea la care are acces de când a împlinit 21 de ani. Se crede însă o persoană spirituală şi nu una materialistă. Şi dacă tot a jucat în drama religioasă ”Noah”, Emma Watson s-a văzut nevoită să răspundă întrebării dacă este o persoană religioasă. Actriţa a recunoscut că a încercat să aprofundeze religia şi a descoperit principii unificatoare în mai multe culte importante, dar nu se consideră o persoană religioasă. Aceasta crede în universalism, o filosofie care susţine că religia este o calitate umană universală, în acest context, religia fiind definită ca un set de credinţe referitoare la cauza, natura şi scopul Universului. Emma Watson a mai recunoscut că a avut nevoie de timp să-şi revină după încheierea filmărilor la pelicula ”Noah”, pentru că s-a simţit ”epuizată emoţional” din cauza rolului din această poveste biblică. ”Dacă vezi filmul, îţi dai seama de responsabilitatea pe care au avut-o actorii care au fost încredinţaţi cu misiunea de a aduce la viaţă o lume minunată. Ca actor, te face să încerci să oferi cât mai mult. Am fost epuizată atât fizic, cât şi emoţional după filmări. Pur şi simplu, după terminarea filmărilor nu am mai ieşit din casă timp de câteva săptămâni. Am rămas în pijama mai multe zile la rând. Am avut nevoie de timp pentru a mă reface”, a povestit actriţa.