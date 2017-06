Emmanuel Macron, învestit în funcţia de preşedinte al Franţei!

Francois Hollande i-a predat ştafeta la Palatul Élysée lui Emmanuel Macron, care a fost învestit duminică, 14 mai, în funcţia de preşedinte al Franţei. Macron devine astfel al 25-lea şef de stat din Hexagon, dar şi cel mai tânăr conducător al Republicii. Europa şi lumea întreagă au nevoie mai mult decât oricând de Franţa, a declarat noul preşedinte francez, în primul său discurs ca şef de stat, adăugând că va restaura poziţia în plan global a Franţei, informează BBC News online. "Lumea are nevoie de ceea ce francezii au predicat mereu. De mai multe decenii, Franţa s-a îndoit de ea însăşi", a declarat Macron. "Mandatul meu le va da francezilor înapoi încrederea în ei", a mai afirmat Macron, care a adăugat că va convinge lumea că "puterea Franţei nu este în declin, ci este este calea să renască". Tot el a continuat: "Întreaga lume va fi atentă la ceea ce Franţa spune, pentru că, împreună, vom trece de fricile şi anxietăţile noastre. Împreună vom fi un exemplu de popor care ştie să-şi afirme valorile şi principiile - ale democraţiei şi ale Republicii". Macron își anunță premierul luni, 15 mai, iar Guvernul marți, 16 mai.

DESPRE EMMANUEL MACRON

Emmanuel Macron s-a născut la 21 decembrie 1977, în localitatea Amiens, din nord-estul Franţei. A urmat cursurile de Filosofie la Universitatea Paris Nanterre şi are un masterat în Afaceri publice de la Institut d'Etudes Politiques de Paris. După absolvirea École nationale d'administration (ENA), în 2004, Macron începe să lucreze în cadrul serviciului de Inspecţie a Finanţelor, după un an primind diploma de inspector. În 2008, renunţă la serviciul public şi se angajează la instituţia financiară Rothschild & Cie Banque. Macron a intrat în politică în 2012, atunci când a ocupat postul de consilier al preşedintelui Francois Hollande. Ulterior, între 2014 şi 2016, a fost ministru al Economiei. În 2016, el demisioneză din funcţia de ministru şi anunţă că va candida la preşedinţia Franţei. Pe 6 aprilie, în acelaşi an, Macron înfiinţează mişcarea „En Marche!“. Pe 7 mai 2017, Emmanuel Macron câştigă alegerile prezidenţiale din Franţa, în faţa lui Marine Le Pen, candidata formaţiunii populiste Frontul Naţional.