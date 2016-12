Emoții pentru tenismenele tricolore

După ce a învins dramatic Spania, cu 3-2, în întâlnirea desfășurată la Galați, la sfârșitul săptămânii trecute, în primul tur al Grupei Mondiale II a FED Cup, echipa României va avea afla astăzi numele adversarei din play-off-ul pentru accederea în elita tenisului mondial. Indiferent de rezultatul tragerii la sorți, tricolorele vor avea parte de o misiune dificilă, urmând să dea piept cu Italia, Polonia, Canada sau Australia. Cele patru au pierdut în runda inaugurală a Grupei Mondiale, dar au în componență jucătoare de top. Astfel, Canada, învinsă de Cehia, scor 0-3, se bazează pe Eugenie Bouchard (locul 8 WTA), Italia, întrecută de Franţa, scor 2-3, beneficiază de cea mai bună echipă de dublu din lume, Sara Errani și Roberta Vinci, Polonia, depăşită de Rusia, scor 0-4, o are drept lider pe Agnieszka Radwanska (locul 8 WTA), iar Australia, care a pierdut în faţa Germaniei, scor 1-4, o are în componență pe Samantha Stosur, locul 25 WTA și una dintre cele mai bune jucătoare de dublu din lume. „Nu am nicio preferinţă în meciul de baraj. Nu contează cu cine vom juca. Cred că avem şansa să mergem mai departe şi să facem performanţă în Fed Cup”, a spus președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

MECI ÎNTRE HALEP ȘI IOHANNIS

Cea mai bună tenismenă din România, Simona Halep (locul 3 WTA), va disputa un meci demonstrativ în compania președintelui României, Klaus Iohannis. Partida va avea loc după turneul WTA de la Stuttgart, programat în perioada 27 aprilie - 2 mai, și se va desfășura la Sibiu.