Emoţii... dar trei din trei pentru campioni

Campioana Handbal Club Municipal Constanţa şi-a continuat seria invincibilităţii, chiar dacă a fost nevoită se transpire serios pentru cele două puncte obţinute la Braşov. Handbaliştii constănţeni au învins la limită, cu 27-26, Municipalul braşovean, scorul reflectînd perfect echilibrul din teren. Acest lucru se datorează ratărilor, greşelilor şi inconstanţei defensive ale constănţenilor, mai degrabă decît unei nebănuite rezerve de energie şi ambiţie găsită de jucătorii antrenaţi de fostul internaţional Dumitru Berbece. Chiar dacă handbaliştii pregătiţi de tandemul Lucian Râşniţă - Eden Hairi au condus 55 din cele 60 de minute (niciodată însă la o diferenţă mai mare de patru goluri), au oferit mai mereu braşovenilor "colacul de salvare” pentru a rămîne în meci.

Într-o partidă în care s-au numărat mai degrabă greşelile decît reuşitele, handbaliştii constănţeni au încheiat în avantaj prima repriză, 13-11. Au început-o mai bine şi pe cea de-a doua, dar după zece minute ceva pare că s-a rupt şi nimic nu a mai mers. Eliminările numeroase, ratările şi indecizia în atac, apărarea lejeră şi ziua mai puţin inspirată prinsă de portarul Stănescu, au nivelat raportul valoric, iar Braşovul a egalat în min.45 la 20. Ca de atîtea ori însă, salvarea a venit de la centru Marius Stavrositu, care a luat jocul pe cont propriu, devenind înger şi demon pentru HCM Constanţa. Două aruncări surprinzătoare ale sale de la nouă metri au dus scorul la 27-25 pentru noi, ratarea unui şapte metri în ultimul minut dovedindu-se în cele din urmă lipsită de importanţă, braşovenii irosind contraatacul în ultimele zece secunde.

Râşniţă, supărat pe jucători

"Îmi pare rău că am ratat acel şapte metri, dar am cîştigat şi fără el. N-am vrut să dăm emoţii suporterilor noştri, dar cred că am fost prea siguri pe noi şi de aceea ne-am chinuit. Am fost relaxaţi, poate ne-am gîndit prea devreme la meciurile din Liga Campionilor”, a declarat Stavrositu. Într-adevăr, pînă la debutul în competiţia europeană a mai rămas o săptămînă... motiv de îngrijorare pentru selecţionerul Lucian Râşniţă: "Am dat dovadă de lipsă de profesionalism. Jucători cu experienţă nu au fost pregătiţi pentru un joc în care ştiam că adversarul va face risipă de energie. S-a manifestat din nou acea superficialitate din ultima vreme. Am vorbit şi cu ei, dacă nu-şi schimbă filisofia despre performanţă, s-ar putea să ne despărţim. Am jucat foarte slab. Fără dinamică, o apărare dezordonată, jucători mofturoşi. Am fost o echipă care nu seamănă cu ceea ce vreau eu şi eu sînt principalul vinovat!” Golurile echipei constănţene, care va întîlni miercuri, de la ora 18.00 pe Uztel Ploieşti (27-30 acasă cu Bucovina Suceava) în Sala Sporturilor, au fost reuşite de Stavrositu 6g (2x7m), Muraru 4g, Kazic 4g (2x7m), Timofte 3g, Dragicevic 3g, Toma 2g (1x7m), Smigic 2g, Buricea, Giotoiu şi Milinovic cîte unul.

Celelalte rezultate ale rundei a treia: Dinamo Bucureşti - HCM Bistriţa 42-27; Steaua Bucureşti - Minaur Baia Mare 39-35; UCM Reşiţa - Poli Iaşi 30-22; Poli Timişoara - Agronomia Cluj 28-23; CSM Medgidia - Pandurii Tg.Jiu 39-31; Uztel Ploieşti - Bucovina Suceava 27-30.