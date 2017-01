Emoţii în creştere pentru finaliştii „Battle of the Songs”

Cei 30 de semifinalişti ai concursului internaţional de compoziţie „Battle of the Songs” mai au cîteva zile pline de emoţii pînă la aflarea pieselor care vor ajunge în finală. Juriul care va desemna cele 12 melodii finaliste este chiar marele public, piesele semifinaliste putînd fi ascultate şi votate pe site-ul http://www.battleofsongs.com/ro/final.php.

Publicul poate vota piesele favorite pînă pe data de 1 noiembrie, după care vor fi anunţate cele 12 melodii care au ajuns în finală. Marele Premiu, în valoare de 10.000 de euro, este oferit de Privacy Condoms. Compozitorii vor fi răsplătiţi şi cu premii constînd în aparatură de studio şi instrumente muzicale de la SoundCreation.ro. „Concursul nostru a crescut fantastic la această a doua ediţie, recunosc printre compozitorii înscrişi concurenţi de anul trecut, dar şi compozitori consacraţi. Sînt tare curios să aflu cine va cîştiga cei 10.000 de euro”, a precizat Zoli Toth, artistul care a iniţiat această competiţie.

Anul trecut, la prima ediţie a „Battle of the Songs”, Doru Isăroiu, solistul trupei „Parlament”, a ieşit învingător cu piesa „Doamne”, în timp ce locul al doilea a fost ocupat de Ionuţ Murgoci, cu piesa „My Way”. Pe cea de-a treia poziţie s-a aflat grecul Georgios Kalpakidis, cu piesa „On My Own”.