Emoţii la aniversarea celor 50 de ani de la înfiinţarea CSS 1

Într-un cadru festiv, aseară, la Teatrul Naţional “Oleg Danovski”, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 a aniversat împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare. Evenimentul a reunit numeroşi campioni europeni, mondiali şi olimpici, care au crescut şi s-au format în cadrul clubului constănţean, dar şi antrenori şi maeştri emeriţi ai clubului, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai cluburilor sportive locale. Printre cei care au urcat pe scenă pentru a remerora momentele petrecute, dar şi pentru a fi premiaţi de club cu medalii jubiliare au fost Simona Amînar, Dana Sofronie, Elena Frîncu, Mircea Bedivan, Claudiu Ionescu, Adrian Ghimeş, Daniela Mărănduca, Cristina Bujin, Lenuţa Dragomir, Ilie Floroiu şi Nurhan Ali. „Mă bucur că am reuşit să ajung. Sînt momente frumoase pe care cred că orice sportiv şi le aminteşte şi cred că orice participant la această aniversare îşi va aminti de acest frumos spectacol. Mă bucur că am fost sportiva acestui club şi datorită antrenorilor, familiei şi tuturor celor care m-au ajutat am reuşit să ajung la rezultatele mele”, a declarat multipla medaliată olimpică Simona Amânar. „Eu din 1965 sînt fiică a clubului. Sînt fericită că reîntîlnesc prieteni vechi. Este o întîlnire de familie. Eu datorez lui Traian Bucovală, Sorin Popescu şi Victor Albu meseria mea de profesor de educaţie fizică şi calităţile dobîndite ulterior de manager de sport. Dacă ne gîndim la viitor, cred că CSS 1 şi LPS vor fi două structuri care vor creşte în continuare campioni”, a spus directorul DSJ, Elena Frîncu, care a înmînat clubului sărbătorit o diplomă de merit şi un impresionant tort la împlinirea semicentenariului. De altfel, şi directorul CS Farul, Ilie Floroiu, a dăruit o cupă „în care să strîngă rezultatele de acum încolo”. Nu au fost uitaţi nici foştii directori ai clubului, Eugen Simionescu, Victor Albu, Sorin Popescu, Traian Bucovală şi Elena Buhaiev, care au fost premiaţi pentru întreaga activitate în cadrul clubului. „CSS 1 reprezintă unul dintre cele mai puternice cluburi din ţară. Au fost 50 de ani în care s-au format nenumărate talente sportive şlefuite cu măiestrie de profesori şi antrenori de înaltă ţinută profesională. Le mulţumim celor care au activat sub culorile clubului, celor care au făcut posibilă înalta performanţă şi au ridicat clubul la loc de cinste”, a spus actualul director al CSS 1, Cristiana Costara. Niciunul dintre cei prezenţi nu a ratat expoziţia fotografică în care se regăseau sportivii care şi-au început activitatea la club, dar nici filmuleţul realizat de colegii noştri de la TV Neptun. Seara s-a încheiat cu un cocktail oferit de organizatorii evenimentului.