Emoţii la debut pentru Butoiu

După trei zile de furtună, apele par să se fi liniştit în curtea Farului, constănţenii pregătindu-se sub comanda lui Gheorghe Butoiu pentru meciul cu Tricolorul Breaza, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 15-a a Ligii a II-a, pe Stadionul “Farul”. Aflat la prima partidă în postura de antrenor principal în liga secundă, fostul atacant al formaţiei de pe litoral este nevoit să facă mai multe schimbări în echipa de start faţă de partida de la Rm. Sărat. “În primul rând, au revenit de la naţionala de tineret şi Măţel, şi Papp, iar lui Chico i-a expirat suspendarea. În schimb, Diogo are ruptură musculară şi nu va mai juca în acest tur de campionat, iar Cristocea m-a anunţat să nu mă bazez pe serviciile sale pentru că resimte dureri puternice la spate”, a spus Butoiu, care speră să debuteze cu un succes: “Pentru noi, acest meci este vital şi avem nevoie de cele trei puncte. Am emoţii, dar speră să le depăşesc cu bine”. De rezultatul de sâmbătă depinde şi alcătuirea programului echipei în acest final de tur. Dacă vor învinge, jucătorii vor scăpa de cantonament, în caz contract acesta urmând să fie prelungit până la finalul turului. “După eşecul neaşteptat de la Rm. Sărat, nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Trebuie să câştigăm cele trei meciuri rămase din prima parte a campionatului pentru a ne păstra în lupta pentru promovare”, a explicat proaspătul internaţional de tineret Paul Papp. Sarcina constănţenilor se anunţă destul de uşoară, ţinând cont că Tricolorul Breaza a înregistrat nouă înfrângeri consecutive şi se află pe penultimul loc în clasamentul Seriei I.