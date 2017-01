Emoţii la tragerea la sorţi

Ediţia 2006-2007 a Top Teams Cup la volei masculin va începe astăzi, odată cu tragerea la sorţi de la sediul Confederaţiei Europene de Volei din Luxemburg. De programul competiţiilor europene inter-cluburi din viitorul sezon este interesată şi Club Volei Municipal Tomis, formaţia constănţeană urmînd să evolueze pentru al doilea an consecutiv în Top Teams Cup. În sezonul trecut, CVM Tomis a jucat în Grupa C a competiţiei, întîlnind echipele Vojvodina Novolin Novi Sad, Benfica Lisabona şi Vegyesz Kazincbarcika. Pentru actualul sezon, sistemul de desfăşurare al Top Teams Cup a fost schimbat, din cauza întrecerilor Campionatului Mondial, programat în perioada 17 noiembrie - 3 decembrie, în Japonia. Astfel, în Top Teams Cup, va exista un tur preliminar (30 octombrie - 1 noiembrie şi 7-8 noiembrie), în care CVM Tomis nu va evolua. În perioada 15-17 decembrie sînt programate partidele din cele opt turnee a cîte patru formaţii, iar CVM Tomis ar putea fi prezentă în această fază a competiţiei. Dacă sorţii vor fi favorabili, echipa constănţeană poate accede direct în optimile de finală (10-11 ianuarie şi 17-18 ianuarie 2007). Sferturile de finală vor avea loc pe 31 ianuarie - 1 februarie şi 7-8 februarie 2007, iar turneul Final Four se va disputa în perioada 10-11 martie 2007, locul desfăşurării acestuia urmînd să fie stabilit pe 14 februarie 2007.

"Aşteptăm cu încredere tragerea la sorţi. În sezonul viitor ne propunem să ajungem în Final Four, avînd de partea noastră şi experienţa acumulată sezonul trecut. Sperăm şi vom încerca să luăm toate măsurile pentru ca obiectivele propuse să le realizăm. Performanţa într-o cupă europeană rămîne obiectivul principal al formaţiei. Pregătirea va fi axată pe prezenţa în Top Teams Cup, dar fără a neglija întrecerea internă", a declarat Serhan Cadîr, directorul executiv al CVM Tomis Constanţa.

Reamintim că sezonul 2006-2007 din Divizia A1 la volei masculin va debuta pe 23 septembrie, CVM Tomis urmînd să evolueze în deplasare, la Cluj, împotriva nou-promovatei Universitatea.