Emoţii potolite cu calmante la Evaluarea Naţională

Emoţii mari la proba scrisă de limba şi literatura română, la Evaluarea Naţională 2013. Curţile unităţilor de învăţământ gimnazial constănţean erau, ieri, pline de părinţi care îşi aşteptau „cuminţi” copiii să iasă de la examen. Feţele lor trădau mai multe emoţii decât chipurile elevilor aflaţi în faţa unui test de maturitate intelectuală. De altfel, mamele au şi mărturisit că stăteau cu sufletul la gură în timp ce-şi aşteptau odraslele, dar în momentul în care elevii au început să iasă pe uşa liceului, emoţiile s-au risipit. Toţi spuneau în cor că testarea a fost uşoară şi se aşteaptă să obţină note mari. Astfel că, la nivel declarativ, examenul pare să nu fi dat prea mari bătăi de cap elevilor de clasa a VIII-a. Rămâne de văzut dacă aşteptările lor vor coincide cu primele rezultate, care vor fi afişate sâmbătă - 29 iunie. Proba scrisă la limba şi literatura română a constat în redactarea a două compuneri, una pentru evidenţierea trăsăturilor unui personaj şi a doua pornind de la o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unui concurs. La cele două compoziţii s-a adăugat şi o serie de cerinţe pe baza a două fragmente de texte, unul din scrierea „Din durerile lumii” de Alexandru Vlahuţă şi al doilea, non-literar, preluat de pe site-ul www.eucitesc.ro. Ca la fiecare examen, au fost şi absenţi. 95 de elevi din totalul de peste 5.500 au preferat să rămână acasă din diverse motive, 47 din mediul rural şi 48 din mediul urban. Lor li s-au adăugat şi cinci elevi care au solicitat subiect de rezervă pentru că nu ajuns în timp util să susţină proba.

CĂLDURĂ MARE ÎN SĂLI Unul dintre elevii care au susţinut proba la limba şi literatura română a fost Petrică Florin Gavriliu. El este elev al Liceului Teoretic „George Călinescu”, unitate care include şi o clasă de gimnaziu. La ieşirea de la examen, Florin spunea că se aşteaptă să obţină o notă mare pentru că a rezolvat toate cerinţele. Mai mult decât atât, a spus că are experienţa de la simularea din primăvară, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, când la română a obţinut nota 7,15, şi este încrezător că de data asta va obţine nota 8. Era destul de emoţionat după examen, dar a mărturisit că emoţiile de dinaintea probei l-au copleşit atât de mult, încât au determinat-o pe mama sa să-i cumpere un calmant pentru a-şi potoli stările de agitaţie. „Am fost la farmacie şi am cerut nişte pastile să-i calmeze emoţiile pe care le avea dinainte de examen. Şi eu am fost foarte agitată din cauza examenului, dar eu n-am luat niciun medicament, important era ca el să treacă peste emoţii”, a mărturisit mama lui Florin. O altă elevă care a ieşit de la examen cu zâmbetul larg pe faţă a fost Andreea Ivanov. Şi ea este absolventă de clasa a VIII-a a Liceului Teoretic „George Călinescu” şi a spus, încrezătoare, că speră să obţină cel puţin nota 8. „Problema mea a fost că în săli era foarte cald şi a trebuit să beau multă apă pentru a mă hidrata şi a putea să mă concentrez corespunzător”, a spus eleva.

EXAMEN PE PATUL DE SPITAL Printre miile de elevi înscrişi la Evaluare s-au numărat şi 35 care au avut nevoie de condiţii speciale pentru a putea susţine examenul de final de clasa a VIII-a. În ultimele zile de dinaintea examenului s-a înregistrat o avalanşă de astfel de cereri. Unii elevi şi-au rupt mâinile, iar alţii pur şi simplu au răcit. Este şi cazul a doi absolvenţi de gimnaziu care au susţinut proba la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU) „Sf. Apostol Andrei”. Unul dintre ei a fost Andreea Spiridon, elevă a Şcolii nr. 19, din Constanţa. Medicul-şef al Clinicii de Pediatrie a SCJU, conf. univ. dr. Cristina Mihai, a spus că ea suferă de sindromul Williams (o boală genetică rară), caracterizat, printre altele, şi de anomalii cardiovasculare. Nenorocul copilei a fost să răcească şi a trebuit să fie internată în spital pentru a fi supravegheată medical în mod constant. Totuşi, în ciuda problemelor de sănătate, este încrezătoare că o să obţină o notă bună la română şi îşi va continua studiile la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”. Încrezător în şansele sale de reuşită la examen este şi elevul Nicolae Munteanu. El este de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârşova, dar o pneumonie interstiţială acută, descoperită în urmă cu o săptămână, l-a ţinut pe patul celei mai mari unităţi spitaliceşti din Dobrogea, inclusiv la prima probă de la Evaluarea Naţională. „Astăzi îl externează din spital şi, cu ajutorul Domnului, va putea susţine proba de matematică la liceu, alături de colegii săi”, a spus mama lui Nicolae, Mariana Munteanu. Alţi şase elevi au susţinut proba în Spitalul Municipal Mangalia, internaţi cu diferite afecţiuni.