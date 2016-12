Empire State Building foloseşte energie verde

Faimoasa clădire Empire State Building din New York a început să folosească în proporţie de 100% energie regenerabilă, devenind astfel cel mai mare cumpărător de energie verde din metropola americană. Cu o suprafaţă de peste 868.600 de metri pătraţi, clădirea va avea nevoie de circa 55 milioane de kilowaţi oră de energie regenerabilă în fiecare an, evitând eliberarea în atmosferă a 50 de milioane de kilograme de dioxid de carbon anual, care ar fi produse de obţinerea energiei pe bază de cărbune. Anthony Malkin, preşedintele companiei ce deţine Empire State Building, a anunţat că noul contract de furnizare a energiei verzi este o măsură normală pentru a creşte eficienţa energetică a clădirii. Empire State Building va cumpăra de peste două ori mai multă energie regenerabilă decât orice alt consumator din New York. Mai mult, chiriaşii şi vizitatorii Empire State Building vor primi materiale informative despre beneficiile energiei regenerabile.