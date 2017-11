Enclavă musulmană lângă New York

Atentatul petrecut marți la New York, soldat cu 8 morți și 12 răniți, a atras atenția asupra micuțului oraș Paterson, din statul New Jersey, unde timp de un an a locuit atacatorul Sayfullo Saipov, un uzbec în vârstă de 29 de ani, alături de soție și cei trei copii ai lor. Având una din cele mai numeroase populații musulmane din SUA, estimată de liderii comunității la aproape 30.000 de persoane, localitatea cu aproape 150.000 de locuitori are cel puțin șase moschei și multe restaurante cu specific din Orientul Mijlociu. În cartierul unde locuia Saipov se află restaurante libaneze, turcești și din alte țări mediteraneene, care servesc imigranți din numeroase țări europene, africane și asiatice, precum și o importantă populație hispanică. "Magazinele musulmane din oraș atrag vizitatori din Philadelphia până în Connecticut", a spus Ken Abuassab, director al Organizației civile a arabilor americani, cu sediul la Paterson. Situat la aproape 32 de kilometri vest de Manhattan, orașul este un punct de debarcare normal pentru imigranții care caută un nou loc de muncă sau o nouă viață, dată fiind infrastructura comunitară existentă deja pentru musulmani din diverse țări.

Blocul în care se află apartamentul atentatorului este situat în imediata apropiere a moscheii Omar, dar mai mulți enoriași ai acesteia au declarat că nu l-au văzut niciodată acolo pe bărbatul de naționalitate uzbecă. Vecinii lui Saipov au declarat că acesta era un bărbat liniștit, care își ducea fiicele la școală în fiecare dimineață și petrecea serile alături de câțiva prieteni, iar soția sa, Odilova, purta o eșarfă care îi acoperea capul și o burka, astfel încât i se vedeau doar ochii.

Atacul comis de Saipov nu este prima ocazie în care Paterson ține prima pagină a ziarelor după un atentat terorist. La câteva ore după atentatele de la 11 septembrie 2001, au apărut relatări conform cărora musulmani din oraș sărbătoreau, deși poliția care a ajuns în centrul orașului a găsit doar oameni care participau la rugăciune.

La doar două zile de la atentat, preşedintele Donald Trump a declarat că atentatorul ar trebui să primească pedeapsa cu moartea. "Teroristul din New York s-a declarat fericit şi a cerut arborarea steagului Statului Islamic în camera sa de spital. Ar trebui să primească pedeapsa cu moartea!", a transmis Trump, prin intermediul contului de Twitter.