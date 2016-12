Endometrioza, una dintre cele mai frecvente cauze ale infertilităţii

• La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, medicii au început deja să intervină în această afecţiune, laparoscopul fiind o metodă ultramodernă folosită tot mai des

Endometrioza - o patologie cu consecinţe numeroase, fie durerea, fie infertilitatea - se defineşte prin prezenţa unui ţesut asemănător endometrului (mucoasei uterine) în afara localizării sale normale, cel mai adesea în trompele uterine, ovare sau la nivelul ţesuturilor pelviene. “Endometrioza reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale infertilităţii şi este astăzi diagnosticată mult mai mult decît în trecut, datorită laparoscopiei”, a explicat prof. univ. dr. Vlad Tica, directorul de cercetare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, totodată şi vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), care a completat că, la nivel mondial, la 30 - 40% dintre femeile cu probleme de fertilitate, principala cauză a fost endometrioza. Medicii constănţeni au fost nevoiţi să intervină în numeroase asemenea cazuri, unitatea sanitară fiind dotată cu aparatura adecvată, existînd şi specialişti pregătiţi în acest sens. “Chirurgia laparoscopică poate fi o intervenţie simplă, dar şi una foarte dificilă, mai ales dacă se depistează un grad IV al afecţiunii, în acest caz pacientele fiind trimise la centre superspecializate în acest sens”, spune profesorul. Operaţia se efectuează în timpul stabilirii diagnosticului şi tratamentul chirurgical nu are nici un efect advers sistemic sau nu întîrzie tratamentul, în special în cazul pacientelor infertile. Tratamentul poate fi şi medical, în tot acest timp femeia fiind în menopauză artificială, astfel că apar şi efectele secundare, mai exact semnele menopauzei (osteoporoza, bufeuri, cefalee). Specialiştii spun că argumentele pentru tratamentul medical sînt numeroase, el tratînd leziuni care nu se văd şi nu produc aderenţe pelvine, ca cele postoperatorii. Dar alegerea tratamentului depinde de simptomele pacientei, cît de extinsă este endometrioza, tipul, vîrsta pacientei şi durata infertilităţii. Prof. univ. dr. Vlad Tica a explicat că, cel de-al treilea tratament este cel simptomatic sau tratamentul durerii - şi asta pentru că femeia are dureri, fie în perioada menstruală, fie în afara perioadei - şi tratamentul infertilităţii preferabile cu inducţia ovulaţiei, fie prin metoda de fertilizare in vitro (care nu se face încă la Constanţa), fie fără. “În condiţiile în care pacienta este corect luată în evidenţă, deci i-a fost administrat un tratament, evoluţia este în general una favorabilă, debutul este unul bun. Dacă ea nu este luată în evidenţă, simptomatologia se poate accentua, are loc o scădere a fertilităţii”, a mai explicat vicepreşedinele CMR. El spune că orice pacientă cu durere în timpul menstruaţiei sau în afara menstrei, trebuie să se prezinte, cît mai repede, la un control medical de specialitate pentru că există riscul ca ea să aibă endometrioză. “Dacă sînt suspiciuni de boală, medicul intervine laparoscopic, o intervenţie care se execută sub efectul anesteziei generale”, declară profesorul. El susţine că patologia, la nivel mondial, este una extrem de importantă, periodic, în lume, fiind organizate conferinţe şi congrese strict pe această temă, existînd chiar şi o societate internaţională care abordează doar această afecţiune. Zilele trecute, Sinaia a fost gazda unei conferinţe internaţionale cu tema “Controverse în endometrioză”.