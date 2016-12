Enel a premiat cîştigătorii programelor „Play Energy” şi “We Are Energy”

Enel România a premiat, pentru al treilea an consecutiv, cîştigătorii programelor educaţionale „Play Energy” şi “We are energy”. Cele două programe au ca scop implicarea tinerei generaţii în activităţi de responsabilizare asupra problemelor privind sustenabilitatea, consumul raţional de resurse naturale şi interculturalitatea. Aproape 200 de elevi şi profesori cordonatori din Bucureşti, Banat şi Dobrogea au obţinut premii constînd în excursii, produse electronice şi rechizite ecologice, pentru proiectele inedite pe care le-au realizat în cadrul celor două competiţii. „Prin intermediul celor două concursuri, Enel, cel mai important investitor privat în sectorul energetic din România, îşi reafirmă angajamentul de a acţiona ca un bun cetăţean, prin implicarea sa atît în domeniul economic, cît şi în cel educaţional. Ne bucurăm să vedem interesul pe care tinerii îl manifestă faţă de teme precum energia, ecologia şi interculturalitatea. Nu excludem posibilitatea, ca peste ani, unele dintre aceste idei să fie dezvoltate şi chiar puse în practică de actualii elevi de azi şi viitorii specialişti de mâine”, apreciază Paolo Chighine, Director pentru Relaţii Externe al Enel în România. Programul „Play Energy” reprezintă o iniţiativă educaţională în România ce vizează informarea şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la domeniul complex şi incitant al energiei şi ecologiei. Tema concursului din acest an a fost „Eco-idei pentru oraşul tău”. Aflată la a treia ediţie, competiţia s-a bucurat de un real succes atît în rîndul elevilor, cît şi al cadrelor didactice. Aproximativ 300 de şcoli şi licee din Bucureşti, Banat şi Dobrogea au participat la ediţia de anul acesta a „Play Energy”. Elevii implicaţi în program au realizat în jur de 500 de proiecte individuale şi de grup ce includ materiale filmate, jocuri, desene, proiecte de cercetare, machete etc. Dintre cei 12 cîştigători, la faza regională, şapte sînt elevi constănţeni (profesori coordonatori: Mioara Niculescu, Şcoala cu clasele I - VIII, Medgidia; prof. Janeta Boranda, Şcoala de Arte şi Meserii, Corbu de Jos; Constantin Grigoruţă, Colegiul de Arte „Regina Maria”, Constanţa; Iuliana Vasile, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Medgidia. Prin acest program, peste 35.000 de elevi au beneficiat de materiale informative, resurse şi oportunităţi de relaţionare cu numeroşi copii din alte ţări, pentru a-şi crea o imagine cuprinzătoare asupra energiei şi utilizării ei raţionale, în viaţa de zi cu zi. Programul dezvoltă, de asemenea, creativitatea copiiilor printr-un concurs pe teme de ecologie, având ca premii excursii, produse electronice şi rechizite ecologice. „Play Energy” este o iniţiativă dezvoltată de Enel la nivel internaţional, cîştigătorii etapei naţionale din fiecare ţară, vor participa la evenimentul final al proiectului, care va avea loc la Roma.

Cel de-al doilea program, „We are energy”, reprezintă un program intern al companiei ENEL, destinat copiiilor angajaţilor companiei, la nivel internaţional, avînd ca obiectiv principal educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor sociale, cum este şi Interculturalitatea, într-un mediu plăcut şi antrenant. Scopul competiţiei a fost de a învăţa tînăra generaţie cum să abordeze cultura unei ţări, diferită de cea proprie, oferindu-le totodată posibilitatea de a călători în străinătate şi de a se bucura de această experienţă, alături de copii, de aceeaşi vîrstă, din alte ţări. Pe parcursul celor două săptămîni petrecute în Italia, cei 16 copii, cu vîrste între 9 şi 16 ani, care au reprezentat România, alături de tineri din alte 9 de ţări, au fost antrenaţi în o mulţime de activităţi interesante: ateliere de creaţie şi lecţii de cinema, plimbări şi excursii. În perioada petrecută în tabără, copiii au trebuit să realizeze, cu ajutorul experţilor de la Academia Internaţională de Film şi Televiziune, Cinecittà NUCT, filme de scurt metraj, avînd ca temă interculturalitatea. La gala de premiere organizată de Enel la Teatrul Odeon din Bucureşti, cîştigătorii au fost susţinuţi şi de cîţiva dintre cîntăreţii români îndrăgiţi de ei, Alina Sorescu, Elena Gheorghe şi Smiley, alături de invitatul special, Horia Brenciu, prezentatorul evenimentului. Enel va derula aceste două proiecte şi în viitor, propunîndu-şi să implice cît mai mulţi participanţi în descoperirea şi aprofundarea unor teme precum energia, ecologia şi valorile culturale. Compania va continua, de asemenea, să îşi asume angajamentul său prin acţiuni de responsabilitate socială care reprezintă valori cheie ale Enel, precum performanţă, investiţii şi sprijin pentru comunitate.