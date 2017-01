Enel așteaptă intervenția unui mort pentru a opri facturarea taxei Radio - TV?

Ce trebuie pentru a anula facturarea taxei Radio - TV pe o proprietate care nu mai e locuită și în care se înregistrează consum zero de energie electrică? Multă răbdare, o grămadă de scrisori și mult, mult simț al umorului. Altfel o iei pe câmpii. Cel puțin asta dovedește pățania unei constănțence care încearcă de luni bune, prin corespondențe sisifice cu reprezentanții furnizorului de electricitate, să convingă firma că nu e cazul să mai perceapă controversata taxă pentru un imobil care nu mai e locuit. Cum arată fractura dintre logică și realitatea românească puteți descoperi în relatarea femeii care a depășit limita răbdării într-un dialog al surzilor pe care insistă să-l poarte cu Enel.

Mare ți-e grădina, Doamne, și multe taxe ai pierdut prin ea. Cam asta s-ar putea spune despre saga unei femei din Constanța, al cărei nume nu îl putem da publicității pentru că a dorit să rămână sub protecția anonimatului, care încearcă de câteva luni să convingă Enel Energie Muntenia să nu mai factureze controversata taxă Radio - TV. Nu înțelege greșit, nu e vorba aici despre un moft, despre o situație în care proprietara unui imobil încearcă să scape de această taxă - pe care și Parlamentul încearcă să o anuleze - deși locuiește încă acolo și îi e greu să dovedească faptul că nu are receptori radio sau TV. E mult mai simplu decât atât. Femeia se luptă să convingă Enel să nu mai factureze taxa pentru domiciliul tatălui ei decedat, care a locuit în Remus, județul Giurgiu. Aventura Enel-epistolară a constănțencei a început la mijlocul verii lui 2016, cu o solicitare simplă, prin care se comunica furnizorului de energie electrică faptul că la reședința cu pricina se înregistrează consum zero, motiv pentru care se cerea anularea taxei Radio - TV. În lunile care au urmat, s-a adunat un adevărat dosar de corespondență, în care firma a cerut diverse documente, iar petenta le-a livrat. Dă-mi actele tale de identitate. Poftim actele mele de identitate. Declarație notarială pe propria răspundere privind relația de rudenie? Este. Juri că nu ai radio în curte? Jur! Dacă ai, n-are baterii? N-are! Poză la contoar... Blitz! Act de proprietate? Xerox... Contract? Verificat! Copie după certificatul de deces al proprietarului? Na!

Îți vine să crezi sau nu, după zeci de scrisorele și epistole de genul ăsta, situația nu s-a rezolvat. Câte scrisori au fost? Nici petenta nu mai știe. A început să țină evidența de curând, după ce a trecut de limita răbdării...

Femeia povestește că, dincolo de faptul că, prin scrisorile primite de la Enel, reprezentanții firmei au insistat să îi ceară să își însușească o ofertă de furnizare de energie electrică și să semneze o cerere de întocmire de contract, în condițiile în care ea nu dorea decât să nu i se mai factureze taxa cu pricina, nu să semneze un nou contract, în ultima scrisoare primită de la operatorul de utilități publice i s-a comunicat faptul că singura persoană care poate modifica prevederile contractului pentru proprietatea din Remus - Giurgiu este... mortul!

Am remis către Enel Energie Muntenia o adresă prin care am cerut explicații cu privire la motivele care stau în calea soluționării cererii constănțencei. Până la încheierea ediției nu am primit niciun răspuns la solicitarea „Telegraf“, dar vom reveni cu un material în momentul în care Enel ne va remite informații privind acest caz.