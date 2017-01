Enel face întuneric în Eforie Nord!

Peste 400 de familii din localitatea constănţeană Eforie Nord au rămas, ieri după-amiază, fără curent pentru mai multe ore. Disperaţi, peste 50 de locuitori au venit să protesteze în faţa postului de transformare al Enel. Localnicii spun că totul a pornit de la o avarie care a avut loc de dimineaţă şi, din cauza unor neînţelegeri între firma Enel şi proprietara terenului pe care se află transformatorul, problema nu a putut fi remediată. Postul de transformare la care sunt racordaţi localnicii de pe strada 23 August, din localitate, se află în curtea Complexului turistic Marea Neagră. Din cauza unor probleme pe care proprietara le are cu firma Enel, aceasta nu le-a permis accesul reprezentanţilor societăţii deplasaţi la adresa respectivă pentru a porni transformatorul. „Doamna i-a primit de dimineaţă, pentru că a fost o avarie şi trebuia oprit curentul, iar acum nu le mai permite să intre, pentru a porni curentul. Noi suferim şi nu ar trebui, pentru că suntem plătitori la zi şi nu ne interesează problemele lor. Eu am aragaz electric şi nu am ce să mănânc în seara asta! Pe cine interesează?!“, a declarat administratorul Asociaţiei de proprietari 20. Localnicii au mai declarat că nu este prima dată când se confruntă cu această problemă. Ei spun că ultima dată s-a întâmplat în urmă cu două luni, când au rămas fără curent timp de 24 de ore. Proprietara terenului spune că nu mai doreşte să le permită reprezentanţilor Enel să mai intre în curtea societăţii, pentru că aceştia trebuie să îi plătească o sumă de bani, pe care nu a văzut-o nici până în prezent. „De doi ani şi jumătate mă judec cu ei. Suntem în litigiu. S-a stabilit că ar trebui să-mi plătească 1.500 de euro pe lună, iar de trei ani nu am primit nimic şi eu nu mai vreau să le dau drumul să intre“, a declarat Eugenia Alexandru, proprietara terenului pe care se află postul de transformare Enel. La intervenţia primarului din localitate şi a poliţiei comunitare, reprezentanţii Enel au reuşit să pornească transformatorul, însă proprietara le-a promis că este pentru ultima dată. „Conform Legii Energiei, proprietarii de terenuri pe care se află echipamente electrice aflate în posesia operatorului de distribuţie trebuie să asigure accesul la acestea, în vederea efectuării manevrelor impuse“, au declarat reprezentanţi ai Biroului de Presă Enel.