Enel îşi bate joc de constănţeni, pe banii lor

08:49:55 / 03 Iunie 2014

enel

Asta e poveste veche, in zona Kamsas noi am avut ani la rand cand in ajun de Craciun, Anul nou sau Paste noi am stat ca prostii in bezna si frig. Iar cand am sesizat conducerea Enel ne-a trimis sa ne alegem alt furnizor daca nu ne convine, OPC nu a facut nimic, deci...