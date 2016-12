Enel își schimbă numele

Noul an aduce un nou nume pentru companiile de distribuție ale Enel România! Astfel, toate companiile au adoptat denumirea E-Distribuție, după ce Enel Distribuție Banat și Enel Distribuție Dobrogea și-au schimbat numele în E-Distribuție Banat și, respectiv, E-Distribuție Dobrogea, potrivit unui comunicat. „Schimbarea de nume a operatorilor de distribuție are în vedere alinierea la cerințele normative comunitare și naționale, care impun firmelor integrate din domeniul energiei să realizeze separarea legală, funcțională și contabilă a activităților de distribuție față de cele de furnizare și producție, inclusiv din perspectiva denumirii și a identității vizuale, astfel încât, din perspectiva consumatorului, să fie evitate confuziile și, în acest fel, să fie stimulată competitivitatea în piață”, potrivit comunicatului instituției. E-Distribuție Muntenia a fost prima companie de distribuție a Enel din România care a adoptat, recent, noul nume. Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în 2015, durata medie a întreruperilor per client/an (SAIDI - System Average Interruption Duration Index) pentru E-Distribuţie Dobrogea a fost de 234 de minute, a doua cea mai bună performanță din România, după E-Distribuție Muntenia, în timp ce E-Distribuție Banat a înregistrat un coeficient SAIDI de 247 de minute. Media națională a fost de 308 minute în 2015.