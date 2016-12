Enel nu vrea să cumpere acţiuni la… Enel?

Cine va cumpăra pachetele minoritare de acţiuni deţinute până acum de Fondul Proprietatea ale grupului italian Enel? Întrebarea devine justificată în contextul dezinteresului total arătat de preşedintele Enel, Fulvio Conti, într-o conferinţă de presă care a avut loc ieri, la Roma. \"În acest moment nu suntem interesaţi să cumpărăm alte acţiuni\", a afirmat Conti, după ce a fost întrebat dacă Enel vrea să cumpere acţiunile pe care Fondul Propritatea le are la subidiarele din România ale grupului italian. Reamintim că Fondul Proprietatea a anunţat marţi că vrea să vândă pachetele minoritare de acţiuni deţinute la compania de stat Electrica, precum şi la subsidiarele din România ale Enel, E.ON, GDF Suez Energy. Potrivit estimărilor Fondului Proprietatea, toate aceste participaţii ar valora 527,6 milioane euro. Fondul are câte 12% din acţiunile Enel Distribuţie Muntenia, Enel Energie Muntenia şi Enel Energie. Aceste acţiuni sunt evaluate la 77,7 milioane euro, respectiv 8,6 milioane euro şi 4,5 milioane de euro. Pachetul de 24% din Enel Distribuţie Banat este evaluat la 72,9 milioane euro, iar participaţia de 24% din Enel Distribuţie Dobrogea este estimată la 50,4 milioane euro. În total, Fondul Proprietatea are acţiuni la subsidiarele româneşti ale Enel în valoare totală de 214,1 milioane euro. Grupul Enel este prezent pe piaţa energetică românească din 2005 şi are activităţi de producţie, distribuţie şi furnizare a electricităţii.

VEŞTI PROASTE De la Enel vin veşti proaste, în contextul în care grupul italian, cel mai îndatorat furnizor de utilităţi din Europa, a anunţat, ieri, că reduce dividendul şi investiţiile pe următorii cinci ani pentru a diminua datoria şi pentru a compensa presiunea asupra marjelor, rezultată din cauza cererii scăzute şi a concurenţei mai ridicate pe pieţe precum Italia şi Spania. Dacă până în acest moment, în Dobrogea, Enel nu a strălucit la capitolul investiţii, iarna care s-a încheiat aducând multora dintre clienţii furnizorului de energie pagube de sute de milioane de lei sub forma aparaturii electrice şi electrocasnice arse din cauza fluctuaţiilor de curent, nu vrem să ne gândim cum va arăta situaţia de acum încolo… Măcar până acum Enel promitea investiţii în infrastructură…