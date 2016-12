Energia verde „arde” buzunarele consumatorilor români

Potrivit estimărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), preţul energiei electrice va creşte cu 2,5 euro până la 33 euro pe MWh până în 2017! Motivul care stă la baza acestei creşteri este faptul că furnizorii de electricitate cumpără certificate verzi, iar proiectele pe energie regenerabilă se vor înmulţi, a declarat directorul Departamentului Reglementare în domeniul Eficienţei Energetice din Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. \"Chiar dacă nu vor fi 33 euro pe MWh, conform calculelor ANRE, efectul în preţ tot va fi de 25% sau 30% faţă de preţul actual al energiei. Trebuie să fim conştienţi că în România consumatorul are o limită de suportabilitate. O creştere de 30% a preţului este foarte mare\", a explicat Bege. Potrivit acestuia, legislaţia care are ca scop sprijinirea producţiei de energie electrică din surse regenerabile nu va fi finalizată mai devreme de aprilie-mai 2011, deoarece procedurile Comisiei Europene sunt foarte birocratice. \"Până în 2020, un procent de 24% din energie trebuie să fie din surse regenerabile, inclusiv energia termică. Pentru acest procent, pe partea de electricitate, trebuie să avem cam 40% din energie produsă din surse regenerabile, faţă de nivelul actual de 27%. Automat, aceste măsuri vor aduce o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Ce ne doare este că bugetul este de peste 10 miliarde euro (sume - n.r.), care vor fi plătite de consumatorul român pentru sprijinirea acestor energii\", a mai afirmat el. Menţionăm că un certificat verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie. Potrivit legii, un certificat verde costă între 27 şi 55 de euro, iar în ultimii ani acesta a fost achiziţionat la un preţ foarte apropiat de preţul maxim admis de lege. În plus, începând din anul 2013, potrivit normelor UE, producătorii de energie vor plăti şi certificatele de emisii de dioxid de carbon. Termocentralele primesc de la stat astfel de certificate, în funcţie de emisii şi de consum. Pe burse, certificatele de emisii de dioxid de carbon costă între 15 şi 25 euro.