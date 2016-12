Energia verde scumpeşte... energia

Majorarea preţului energiei electrice, la 1 ianuarie, va fi de 10%, întrucât pe lângă creşterea de 6% determinată de recunoaşterea unor costuri mai mari de producţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va avea impact pe factură şi suplimentarea ajutorului acordat de stat producătorilor de energie regenerabilă. \"Pentru o factură lunară medie de 40 de lei aferentă unui consum de 100 KWh, creşterea, la 1 ianuarie, va fi de 4 lei\", a declarat, joi, Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE. Anterior, ANRE a anunţat că de la 1 ianuarie consumatorii de energie electrică în regim reglementat, respectiv populaţia şi instituţiile publice, vor plăti cu 6% mai mult întrucât autoritatea de reglementare recunoaşte costuri mai mari pentru producători. ANRE a acceptat majorarea acestor preţuri pentru a permite producătorilor care vând pe piaţa reglementată să recupereze pierderi din anii anteriori, generate de faptul că vindeau către consumatorii casnici la preţuri reduse, sub costurile de producţie. În plus, preţul final, achitat de consumatori, va include şi sprijinul acordat producătorilor de energie regenerabilă, prin sistemul certificatelor verzi. Sistemul de certificate verzi este forma de ajutor acordată de către stat companiilor care investesc în unităţi de producţie a energiei din durse regenerabile, respectiv vânt, soare, apă şi biomasă. Intrarea pe piaţă a tot mai multor unităţi de producţie de energie regenerabilă, în special centrale eoliene, duce şi la majorarea volumului de certificate verzi, pe care furnizorii sunt obligaţi să le cumpere de la producători, iar ulterior sunt incluse pe facturile finale ale consumatorilor. Certificatele verzi sunt acordate gratuit de stat producătorilor de energie din surse regenerabile, care apoi le vând furnizorilor de energie. Astfel, un producător de energie din surse alternative câştigă atât din vânzarea electricităţii pe care o produce, cât şi din comercializarea certificatelor verzi. Potrivit celor mai recente date disponibile, piaţa reglementată, la nivel naţional, are un consum total de energie de 28 TWh pe an. Din total, populaţia consumă 12 TWh, instituţiile publice - 8 TWh, iar consumatorilor industriali le revin 8 TWh de energie electrică. Pe lângă majorările de preţ cauzate de creşterile costurilor de producţie a energiei şi impactul în factură a certificatelor verzi, preţul energiei va fi influenţat anul viitor şi de liberalizarea treptată a pieţei de electricitate, cerută de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE). Liberalizarea preţurilor energiei înseamnă renunţarea treptată la tarifele stabilite de ANRE, astfel încât consumatorii vor cumpăra tot mai multă energie de pe piaţa liberă, şi va fi aplicată separat pentru consumatorii industriali şi pentru cei casnici. Potrivit angajamentelor asumate de Guvern în negocierile cu FMI şi CE, pentru consumatorii industriali preţurile reglementate vor fi eliminate complet până la 31 decembrie 2013. În privinţa consumatorilor casnici, procentul de achiziţie din piaţa concurenţială trebuie să crească la 10% în iulie 2013, de la 0% în prezent, la 20% în ianuarie 2014, la 30% în iulie 2014 şi la 40% în ianuarie 2015. Alte trepte de creştere de 10% au fost stabilite pentru iulie 2015, ianuarie şi iulie 2016, ianuarie şi iulie 2017, pentru a se ajunge la 100% în decembrie 2017. Cea mai recentă majorare a preţului energiei a fost efectuată în luna septembrie, cu 10% pentru consumatorii industriali şi cu 5% pentru clienţii casnici.