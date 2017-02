Energie, muzică și umor cu Dan Helciug și Spitalul de Urgență, în Constanța

Dacă vreți să aveți parte de o noapte energică, în care coordonatele de bază vor fi buna dispoziție, umorul și... berea, Club Doors din Constanța vă invită să participați la unul dintre cele mai savuroase concerte pe care piața muzicală românească le poate avea: Dan Helciug și Spitalul de Urgență - vineri, 10 februarie, ora 22.00.

Spitalul de Urgență este o formație românească înființată în anul 2000, în București, când Dan Helciug, fondatorul și "motorul" trupei, l-a intâlnit pe culoarele Facultății de teatru din București pe Vali Crăciunescu. Ei s-au împrietenit și au început să cânte împreună. Apoi i-au cooptat pe Adrian Chepa, Vladimir Sergheev și Viorel Preda și au luat numele de Spitalul de Urgență.

Dan Helciug a terminat Facultatea de actorie și cântă de mai bine de 10 ani. A participat la diverse festivaluri și evenimente ca actor, cântăreț și prezentator. Cea mai mare realizare a trupei Spitalul De Urgență, după părerea memebrilor săi, a fost concertul din 2001 de pe scena Festivalului Pepsi Sziget (Ungaria), alături de nume mari din muzica internațională. Au participat la preselecția pentru Eurovision cu piesa Ea (care face parte și din albumul Spitalomania), unde au primit premiul juriului.

În anul 2000, lansează primul lor material, EP-ul „Trăiască Berea!“ cu care au lovit din plin piața muzicală și au devenit cunoscuți. Un an mai tarziu, lansează și primul album, intitulat „Să Cânte Muzica!“, in același stil care i-a consacrat. Cele două single-uri -" Bici My Mother" și "Prietenii" au cunoscut același succes ca și piesa "Trăiască Berea" și se cânta la toate petrecerile care se respectă, chiar și la câțiva ani de la lansare. Câteva luni mai târziu, formația Spitalul De Urgență lansează un nou single "Ori La Bal Ori La Spital" , ca avanpremieră a albumului „Spitalomania“.

Membrii trupei abordează un etno-rock (ar putea fi la fel de bine clasificat ca fun-pop-rock, categorie pe care au inventat-o!) cu versuri ironice, dar și comice, care prinde la marele public. Spitalul de Urgență editează acum un nou album. Materialul cuprinde fix 12 piese nou-nouțe, intitulându-se „Alcool rafinat“. Albumul cuprinde single-ul de succes "Caut un bou" și surprinde prin spontaneitate, optimism și fină ironie.

Așadar, îi puteți întâlni la Constanța, în Club Doors, pe 10 februarie. Prețul unui bilet este 40 de lei. Biletele se achiziționează în săptămâna evenimentului, de la sediul clubului, de marți până joi, între orele 12:00- 17:00. Rezervările pentru biletele cu loc se fac din momentul în care evenimentul este lansat. Info și rezervări la tel: 0763 66 16 22 sau pe www.doorsclub.ro