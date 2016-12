Energie verde la Vatican

Cea mai mica ţară din lume, cu o suprafaţă de 0,44 kilometri pătraţi şi o populaţie de numai 800 de locuitori, va deveni şi cea mai ecologică, mulţumită eforturilor Papei Benedict al XVI-lea, supranumit Papa Verde. Vaticanul va deveni, în curând, primul stat Zero Energie. Construcţiile ce intră în categoria Zero Energie sunt cele al căror bilanţ energetic anual este zero, în urma unei operaţiuni de a scădea din energia produsă, energia consumată.

Sub conducerea Papei Benedict al XVl-lea, Vaticanul va deveni cel mai ecologic stat de pe Terra. În apropierea Bisericii San Pedro, pe acoperişul sălii de conferinţe construite de Papa Paul al VI-lea, au fost deja instalate 2.400 de module fotovoltaice, a căror funcţionare permite Vaticanului să economisească anual aproape 90 de tone de petrol. În prezent, Vaticanul produce, cu ajutorul panourilor solare, 200 de waţi de energie electrică pe cap de locuitor. Drept comparaţie, Germania produce 80 de waţi de energie electrică solară pe cap de locuitor, iar Italia obţine din surse solare doar patru waţi de electricitate pe cap de locuitor.

Titlul de stat Zero Energie ar putea fi cucerit de Vatican până în anul 2014, în momentul intrării în funcţiune a panourilor solare din zona Santa Maria. Acestea vor avea o putere instalată de 100 MW, mult peste necesarul celor 800 de rezidenţi. Astfel, Vaticanul îşi va reduce emisiile de CO2 cu 91.000 de tone şi poate deveni chiar exportator de electricitate.