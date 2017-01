Energizante promovate copiilor, în hipermarketurile din Constanța?

Pe o vreme călduroasă de vară, nu este recomandat să consumăm alcool, cafea și băuturi energizante în cantități mari pentru că organismul poate fi afectat. O constănțeancă a semnalat ziarului ”Telegraf” o situație cu care s-a confruntat pe când se afla la cumpărături în hipermarketul Carrefour din centrul comercial TOM din Constanța. Georgiana Gafar a spus că, în timp ce se afla la cumpărături, una dintre tinerele care promovau energizantul Black Energy în hipermarket i-ar fi oferit spre testare un pahar cu băutură energizantă fiului său de numai 8 ani. ”Copilul a gustat de la una din fetele care făceau promoții un suc despre care i-a fost explicat faptul că are mai multe arome și, în momentul în care m-am întors cu spatele ca să iau apă din vitrină, băiatul a mers către un alt stand, unde de asemenea erau păhărele cu o substanță colorată. Băiatul a luat păhărelul după ce domnișoara i l-ar fi întins, a băut, apoi a mai luat un alt pahar și mi-a adus și mie”, a povestit mama supărată. Aceasta este revoltată că cineva i-a dat copilului său o băutură necunoscută. ”Copilul a spus că este suc, apoi fetele mi-au explicat că este vorba de energizant. Atunci le-am întrebat dacă sunt conștiente de faptul că au oferit energizant unui copil de doar 8 ani, dar ele spuneau că nu are nimic, că este ca un suc”, a povestit femeia. Constănțeanca s-a adresat și conducerii magazinului Carrefour, unde a făcut o reclamație. ”Carrefour Constanța mi-a spus că nu își asumă nicio răspundere pentru faptul că fetele de la promoții sunt în interiorul magazinului și pentru activitatea lor. Nu mi s-a părut normal că managerii Carrefour Constanța au considerat o neglijență din partea mea faptul că băiatul a luat din produsele oferite spre testare”, a spus femeia. Energizantele sunt băuturi ce au în compoziție taurină și cofeină, dar și cantități mari de zahăr și nu sunt recomandate sub nicio formă copiilor și nici adulților, în cantități mari. Constănțeanca spune că fiul său a acuzat la scurt timp dureri de cap. Tânăra care făcea promoții a fost înregistrată de mama revoltată în timp ce dădea explicații referitoare la incident. ”Copilul a venit, a luat paharul și a venit spre dumneavoastră. Au fost mulți copii cu părinții, nu pot să îi văd pe toți. Au fost părinți care i-au lăsat pe copii să bea. M-au întrebat dacă pot da copilului, eu le-am spus că nu e recomandat, dar este alegerea lor, pentru că fiecare părinte este responsabil pentru copilul său”, spunea tânăra în înregistrare. Pentru a nu se confrunta cu astfel de situații, părinții ar trebui să fie foarte atenți cu copiii atunci când se află la cumpărături. Se știe că promovarea unor produse prin degustare a devenit o modă în marile magazine. Trebuie să menționăm și faptul că multe dintre alimentele care sunt promovate în acest fel pot conține o listă întreagă de alergeni, lucru ce ar trebui în mod normal să fie spus tuturor celor care gustă din respectivul aliment. În caz contrar, riscurile sunt mari pentru cei care se cunosc cu unele alergii, lucru și mai periculos pentru copii. Așa că mare atenție atunci când degustați un aliment!