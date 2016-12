Enescu și „Rapsodia Română” i-au purtat noroc japonezului Yuki Takai

Șapte zile de muncă și de frumusețe s-au încheiat cu o seară de gală, duminică seară, la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. A fost seara în care Constanța a dovedit, pentru a patra oară, că poate avea un eveniment internațional de înaltă ținută, Concursul Internațional de Dirijat „Black Sea”, organizat de asociația culturală Thalassa Film & Music și TNOB. Afirmația a fost făcută chiar de președintele juriului, dirijorul italian Romolo Gessi, imediat după ce a anunțat laureații ediției a IV-a.

„ESTE FOARTE IMPORTANT CĂ ACEST ORAȘ ARE O VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ” „A fost o plăcere să fiu aici, ca președinte al acestui juriu, și să urmăresc aici, la Constanța, foarte mulți candidați din toate colțurile lumii. Noi, cei din juriu, a trebuit să alegem doar șase finaliști. Dar acest lucru nu înseamnă că ceilalți nu au fost buni. Dimpotrivă, sunt muzicieni foarte buni și aș vrea să le mulțumesc lor și celorlalți membri ai juriului, dar și orchestrei simfonice Constanța, orchestră de talie internațională, care i-a lăsat pe acești dirijori să dea ce au mai bun. Vreau să vă mulțumesc și vouă, celor din public, deoarece Constanța este un oraș foarte frumos. Am petrecut aici clipe minunate. Este foarte important că acest oraș are o vizibilitate internațională, prin acest concurs de dirijat. Multă lume din întreaga lume accesează internetul și află despre acest concurs. Există un mare interes pentru această competiție”, a spus președintele juriului, Romolo Gessi.

Din juriul care i-a ales pe cei mai buni au mai făcut parte: directorul TNOB, soprana Daniela Vlădescu, prim-dirijorul Filarmonicii „Banatul” Timișoara, Gheorghe Costin, dirijorul orchestrei simfonice a TNOB, Radu Ciorei, și dirijorul Orchestrei de Cameră Radio, Cristian Brâncuși.

PARTICIPANȚI DIN 15 ȚĂRI ÎN COMPETIȚIE Misiunea a fost grea, deoarece au avut de ales din 27 de dirijori din 15 țări: Belgia, Italia, Spania, Danemarca, Franța, Olanda, Rusia, Statele Unite ale Americii, Columbia, Taiwan, Iran, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud și China.

În urma deliberărilor, Premiul I, în valoare de 3.000 de euro, i-a revenit unui japonez de numai 30 de ani, Yuki Takai, care a câștigat și un premiu special, „pentru cea mai bună interpretare a „Rapsodiei Române“, de George Enescu”.

„Sunt foarte bucuros că am câștigat acest premiu care este foarte important pentru cariera mea. Este o încununare a muncii mele și acest lucru mă motivează să studiez în continuare”, a spus dirijorul Yuki Takai. Pe locul al II-lea s-a clasat conaționalul său Yuta Takahashi, care a fost răsplătit cu 2.000 de euro. Premiul al III-lea, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat ex-aequo italianului Davide Bottarelli și rusului Vsevolod Silkin.

Francezul Pascal Lacombe s-a situat pe locul al V-lea, primind și Premiul Orchestrei TNOB. Pe poziția a șasea s-a aflat japonezul Hiroachi Ueba. Universitatea „Ovidius” a oferit și ea un premiu iranianului Arash Gooran. O Diplomă de Merit cu mențiune specială din partea juriului i-a fost acordată columbianului Jorge Mario Uribe.

Concertul laureaților a fost precedat de un moment de reculegere în amintirea sopranei Roxana Bageac (16 septembrie 1980 - 14 septembrie 2015), care s-a stins din viață, la numai 35 de ani, după o mistuitoare suferință.