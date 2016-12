Englezii vor amânarea finalei!

Programată miercuri seară la Hamburg, de la ora 21,45, finala din acest an a UEFA Europa League aduce faţă în faţă două echipe mai puţin cotate - Atletico Madrid şi FC Fulham. Deşi este una dintre echipele cele mai titrate din Spania, Atletico nu prea a strălucit în Europa, unde are un singur succes - Cupa Cupelor în 1962, o finală a C1 (cea mai lungă din istorie!), în 1974, şi două finale în Cupa Cupelor, la acestea adăugându-se o Cupa Intertoto şi o finală în aceeaşi competiţie. Iar calificarea în finala din acest an a fost obţinută cu multă şansă de spanioli. Care au venit din UCL după ce au acumulat... trei puncte din trei egaluri! La egalitate de puncte cu APOEL, Atletico a trecut în primăvara europeană la al treilea criteriu de departajare - goluri marcate în deplasare - 1 faţă de 0 pentru ciprioţi!!! În cele opt meciuri din UEFA Europa League, Atletico şi-a continuat evoluţia chinuită, dar... benefică, având numai două victorii, dar şi o singură înfrângere! Cu chiu cu vai Atletico Madrid a ajuns în finală, unde va întâlni revelaţia actualei ediţii a UEFA Europa League - FC Fulham. O echipă creată de Roy Hodgson, antrenorul englez reuşind un parcurs de excepţie cu micul club londonez, spre deosebire de echipa spaniolă. Fulham a trecut de Şahtior Doneţk, Juventus Torino, VfL Wolfsburg (cu două victorii!) şi Hamburger SV, suferind doar două înfrângeri - AS Roma (1-2) în grupa din toamnă şi cu Juventus (1-3) în optimi! Aceste trasee total diferite nu vor mai avea nici o importanţă în finala de la Hamburg, acolo unde vor fi faţă în faţă două echipe de valori apropiate. Asta în cazul în care finala va avea loc mâine! Pentru că Roy Hodgson a cerut forului european să amâne finala, cursele aeriene din Europa fiind perturbate de un nou nor de cenuşă vulcanică. Şi nu atât pentru jucători, care au obligaţia să joace, cât pentru suporteri care nu vor putea ajunge la Hamburg nici din Anglia, nici din Spania. Până în prezent, UEFA nu a anunţat vreo posibilă amânare, dar... lucrurile se pot schimba chiar şi azi. Să mai notăm că finala va fi arbitrată de o brigadă italiană, cu Nicola Rizzoli - la centru, ajutat de Cristiano Copelli şi Luca Maggiani.