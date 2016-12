Epava „autocarului morţii“, încă în prăpastie

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a declarat, ieri, că autorităţile din Muntenegru, care anchetează accidentul soldat cu moartea a 18 români, au comunicat că nu au finalizat încă procesul-verbal de cercetare la faţa locului, iar epava autocarului nu a fost ridicată. „Cercetările continuă. Colega noastră procuror din România a luat legătura cu procurorul din Muntenegru. A comunicat că nu a finalizat încă procesul-verbal de cercetare la faţa locului. Urmează în cel mai scurt timp. Ne-a comunicat că epava nu a fost ridicată de la locul comiterii accidentului. Este încă acolo. Este foarte grea această operaţiune de ridicare a epavei din prăpastie. De asemenea, mai sunt încă lucruri ale persoanelor din autocar în epavă. O mare parte din bunuri au fost aduse în România şi, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie, am reuşit să le restituim familiilor victimelor sau victimelor, celor care au putut să îşi ia bunurile. Au fost audiate toate persoanele, toţi supravieţuitorii, mai puţin cei care se află în comă la spital şi care sunt în stare post-operatorie“, a afirmat Niţu, prezent la CSM. Întrebat dacă autorităţile judiciare muntenegrene au început urmărirea penală „in rem“ în acest caz, şeful Ministerului Public a susţinut că nu are aceste date şi că nu cunoaşte nici procedura din Muntenegru în astfel de situaţii. El a promis că, pe măsură ce se va face schimb de informaţii mai consistente cu oficialii din Muntenegru, o să le comunice. În legătură cu calitatea din dosarul din România a lui Ştefan Grigore, procurorul general a subliniat că, în prezent, cauza este în faza actelor premergătoare şi acesta are calitate de reprezentant al societăţii comerciale care asigura transportul. Acesta a mai spus că nu are, în acest moment, o concluzie a procurorilor din România după audierea pasagerilor şi a reprezentanţilor firmelor implicate în acest caz.

„Noi încă facem cercetări, analizăm actele şi o să vă comunicăm în timp util şi concluziile\", a arătat el.