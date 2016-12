Epava navei lui Cristofor Columb, Santa Maria, descoperită în Haiti

O echipă de arheologi submarini susţine că a descoperit epava navei Santa Maria, cea cu care Cristofor Columb a descoperit America, în 1492, scrie The Independent. Construită pe coasta bască în a doua jumătate a secolului XV, această caracă s-a scufundat într-un recif din largul insulei Hispaniola, în Antilele Mari, la scurt timp după descoperirea arhipelagului Bahamas. “Toate datele geografice, topografia submarină şi probele arheologice tind să confirme că este vorba despre nava amiral a flotei lui Columb”, spune Barry Clifford, un arheolog submarin a cărui echipă nu are, pentru moment, decât fotografii subacvatice ale zonei respective. Localizarea epavei a fost posibilă datorită descoperirii, in 2003, a unui fort construit de Columb, coroborată cu scrierile acestuia. O primă expediţie a permis fotografierea epavei, dar echipa nu a reuşit să identifice nava. O nouă serie de scufundări a confirmat că poate fi vorba despre Santa Maria. Amprenta lăsată pe fundul mării de navă şi de tunuri arată că este vorba de o navă de dimensiuni similare. Arheologii au luat legătura cu guvernul din Haiti şi speră ca acesta să protejeze zona. Scopul final este de a scoate epava din apă şi de a o conserva, pentru a putea fi prezentată publicului, în beneficiul turismului din Haiti.