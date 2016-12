Epava navei Paris, întărită cu tablă şi ciment

Comisia Comandamentului Operaţional de Depoluare Marină a prezentat, ieri, soluţiile găsite pentru eliminarea poluării produse de nava Paris. „Au fost prezentate patru variante. Prima implică acoperirea navei cu piatră şi ciment, acest lucru însă nu ar stopa eventuale scurgeri de păcură pe viitor, a doua ipoteză se referă la o explozie controlată a navei care nu este însă recomandată, avînd în vedere că este posibil să afecteze structura de rezistenţă a digului, tăierea navei în bucăţi şi scoaterea acesteia la suprafaţă şi, ultima variantă, scoaterea combustibilului din tancurile navei. Din toate aceste variante cea mai bună ar fi scoaterea combustibilului din tancurile epavei“, a declarat Claudiu Palaz, prefectul judeţului Constanţa. Totodată, Dorel Onaca, directorul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, a menţionat că scafandrii au terminat etanşarea corpului navei şi că, în momentul de faţă, se pregătesc pentru cea de-a doua etapă a intervenţiei. „Am etanşat toate rupturile şi fisurile, urmînd ca, pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, să montăm mai multe plăci metalice peste care să punem ciment. În urma acestui procedeu, corpul navei va rezista cel puţin două luni. Din ceea ce am văzut în urma scufundărilor de duminică, pot să spun că nava s-a întors cel puţin 17 grade de la naufragiu şi că, probabil din această cauză s-au produs şi fisurile în corpul navei“, susţine Dorel Onaca. Totodată, se pare că cea mai plauzibilă variantă de scoatere a păcurii este producerea unei poluări controlate. Directorul ARSVOM spune că, cel mai probabil, tabla tancurilor va fi tăiată, iar combustibilul va fi transportat la suprafaţă cu ajutorul unor paraşute care pot colecta pînă la 60 de tone de combustibil. „Poluarea mediului în urma acestor manevre este minimă, avînd în vedere că păcura nu va ajunge la suprafaţă şi va fi colectată sub apă. Este un procedeu relativ simplu pentru care scafandrii noştri s-au antrenat de mai multe ori“, a declarat Dorel Onaca. Navele Paris şi You Xiu s-au scufundat în apropierea digului de nord al Portului Constanţa pe 4 ianuarie 1995. În urma tragicului incident, 54 de marinari au murit, dintre care 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar.