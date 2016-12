Epava navei Paris, peticită de scafandri

Autorităţile constănţene spun că situaţia provocată de nava Paris va putea fi ţinută sub control cel puţin două săptămîni, un răgaz important pentru a se putea găsi cea mai viabilă soluţie pentru scoaterea păcurii. „Nu este o poluare majoră. Situaţia este ţinută sub control. Pînă cel tîrziu sîmbătă, la ora 12.00, scurgerile vor fi stopate. Echipa desemnată să găsească soluţii are termen limită pînă luni, la ora 12.00, să prezinte un raport cu soluţii pentru scoaterea păcurii. Printre ipotezele luate în calcul se numără şi o poluare controlată care implică găurirea tancurilor navei“, a declarat Claudiu Palaz, prefectul judeţului Constanţa. Pînă cînd se va decide care va fi metoda prin care vor fi aduse la suprafaţă cele 236 de tone de păcură, angajaţii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) au misiunea de a stopa scurgerile. „Cel puţin două săptămîni, situaţia va fi ţinută sub control. Echipele de scafandri vor lucra pînă cînd vor fi obturate toate găurile. Ele au un diametru de 2-3 centimetri şi sînt poziţionate în partea superioară a navei, la 30-40 de centimetri de prova. Pentru a scoate păcura, va fi nevoie să încălzim cu aburi toate tancurile navei, avînd în vedere că există posibilitatea să fie combustibil şi în sala maşini. Din păcate, din verificările efectuatre de scafandri, a reieşit că nava nu poate să suporte montarea unei ventuze pentru recoltarea păcurii avînd în vedere că structura navei nu va rezista la cele 400 de atmosfere“, a menţionat Dorel Onaca, directorul general al ARSVOM. Pentru a reduce impactul asupra mediului, autorităţile au încercat ieri să înlocuiască 400 de metri din barajul plutitor, însă intervenţia a fost oprită din cauza vîntului şi a valurilor puternice. Cu toate că se anunţă vreme urîtă, specialiştii spun că nu vor fi probleme majore şi că poluarea va putea fi ţinută sub control. Mai mult, chiar dacă structura navei va ceda, litoralul nu va fi poluat cu hidrocarburi. „Avem un simulator pentru situaţii de urgenţă. În baza parametrilor culeşi de la faţa locului, am reuşit să facem o predicţie foarte precisă faţă de ce se va întampla cu hidrocarburile pe mare. Astfel, în cazul în care vîntul va bate spre vest, adică spre ţărm, majoritatea hidrocarburilor se vor depune pe digul de nord, pe o lungime de 3 kilometri, şi nu va fi afectată zona turistică. Totodată, dacă vîntul va bate spre sud, simulatorul a arătat că zonele turistice nu vor fi afectate. Mai mult, simulatorul a arătat că nu vor fi probleme nici dacă se vor scurge toate hidrocarburile deodată în apă“, susţine Viorel Panaitescu, profesor al Universităţii Maritime Constanţa. Tragedia în urma căreia navele Paris, sub pavilion Malta, şi You Xiu, sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat, a avut loc în seara de 4 ianuarie 1995. Furtuna a luat atunci viaţa a 54 de marinari, 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele navelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale care nu au mai pornit, Paris şi You Xiu nu au mai putut ieşi în larg.

Cel mai mare dezastru ecologic în Marea Neagră a avut loc în urmă cu doi ani, atunci cînd peste 2.000 de tone de titei s-au deversat în Strîmtoarea Kerci, care leaga Marea Neagra de Marea Azov, dupa ce un petrolier rusesc s-a rupt în doua. În urma acestui incident, peste 30.000 de pasari si un numar foarte mare de pesti au murit. Specialistii spuneau atunci ca efectele dezastrului s-ar putea resimti pentru aproximativ zece ani.