Epavă veche de un secol, scoasă la suprafaţă

Un eveniment mai puţin obişnuit are loc, zilele acestea, în Portul Mangalia: o navă veche de 96 de ani se află în plin proces de recuperare din apele Mării Negre. „Grethe Witting”, un iaht-velier din lemn, construit în 1914 de compania „Colby Brothers” din Lowesoft, Marea Britanie, s-a scufundat anul trecut în zona de primire pentru vasele de mare tonaj din portul Mangalia, pe fondul unui litigiu între fostul şi actualii proprietari. Nava s-a mai scufundat în anii ’30 şi în anii ’70, iar în 2009 vasul a fost la un pas să se ducă la fund în apele bulgăreşti, pasagerii fiind salvaţi în ultimul moment de paza de coastă. Aceasta este una din doar cele două nave de acest tip din lume, deşi între 1874 şi 1920, la Lowestoft, au fost construite peste 1.000 de astfel de vase. Ea a avut, după 1946, o serie de proprietari, din Norvegia, Danemarca şi din Germania. Când a ajuns, anul trecut, la Mangalia, ea se afla sub pavilion german şi, în prealabil, a navigat mai bine de o lună prin Golful Biscay, prinzând valuri de 12 metri, prin Strâmtoarea Gibraltar, prin Mediterana şi, trecând prin Strâmtoarea Bosfor, a intrat în Marea Neagră. „Grethe” are o lungime de 38 de metri şi două catarge, având o capacitate de 16-20 de persoane. Noii coproprietari, Augustinus Jacobs şi Cosmin Curticăpean, au demarat acţiunea de recuperare a navei, care a început pe 27 iulie cu ranfluarea ei (operaţie de readucere la suprafaţă şi de punere în stare de plutire a unei nave scufundate - n.r.). Aceasta a durat până pe 1 august, când nava a fost readusă pe linia de plutire. Din cauza temperaturilor crescute din ultimele câteva zile, recuperatorii au apelat la o imersie controlată, în ape mai puţini adânci, care să protejeze structura de lemn. De îndată ce vremea va permite, ambarcaţiunea va intra într-un doc uscat pentru a fi reparată integral. „Odată readusă la viaţă, ea va reintra în circuitul turistic al litoralului. Oamenii vor avea ocazia să experimenteze viaţa la bordul unei nave de acum 100 de ani”, a declarat Cosmin Curticăpean.