Epidemie de pojar

După ce, cu peste un deceniu în urmă, părinţii a peste un milion de copii din Marea Britanie au refuzat să-i vaccineze împotriva pojarului, de teamă ca vaccinul să nu provoace autism, astăzi, responsabilii din domeniul sănătăţii se zbat să ţină în frâu o epidemie a acestei boli foarte contagioase. Până acum, în Marea Britanie existau doar câteva zeci de cazuri pe an, în 2013 au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri, după un număr record de aproape 2.000, anul trecut, ceea ce a propulsat ţara pe locul al doilea în Europa din acest punct de vedere, depăşită doar de România. În luna aprilie, în Ţara Galilor, epicentrul epidemiei, s-au făcut, în fiecare weekend, vaccinări de urgenţă. Şi în alte regiuni ale ţării s-au lansat eforturi similare de imunizare a copiilor, ţinta autorităţilor fiind de a vaccina un milion de copii cu vârste între 10 şi 16 ani.

Primele vaccinuri împotriva pojarului au fost introduse în anii ’60 şi au determinat o reducere drastică a răspândirii bolii. Din 2001, rata deceselor determinate de pojar a scăzut cu circa 70% pe plan mondial. Cambodgia, de exemplu, a marcat, de curând, un an fără niciun caz. Totuşi, pe plan global, pojarul rămâne una din cauzele principale de deces în rândul copiilor sub 5 ani şi ucide peste 150.000 de persoane pe an, în cea mai mare parte din ţări în curs de dezvoltare.