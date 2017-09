Episcopul de Huși poate să se retragă sau să meargă în fața Consistoriului arhieresc

Decizie de ultim moment în cadrul Bisericii Ortodoxe! Confruntat cu un scandal de proporţii, Episcopul de Huşi ar fi decis să demisioneze. Anunţul a fost făcut de jurnalistul Rareş Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

"Acum in Sinodul BOR. Episcopul de Huși a demisionat. A scutit BOR de o complicație și mai mare. Pata pe obrazul bisericii oricum rămâne si cineva a avut grija sa porneasca de la Răsărit ventilatorul la maxim. Încă exista frustrări majore după Sinodul ecumenic din Creta când BOR a preluat prin Nifon, episcopul de Târgoviște "externele" la nivelul ortodoxiei. (Mai multe duminica seara la 21.00). Era extrem de complicata excomunicarea și practic trebuia ca in Sinodul de astăzi sa se voteze un regulament și abia in următorul sa se voteze excomunicarea din cadrul BOR.",a scris jurnalistul.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, afirma vineri dimineața că episcopul de Huși, Corneliu Bârlădeanul, care a compărut vineri în fața Sinodului Permanent, se află în fața unei decizii cruciale, el putând să se retragă din demnitatea pe care o deține sau să meargă în fața Consistoriului arhieresc. "Există această posibilitate de a ne afla în fața unei cereri de retragere a episcopului de Huși. Nu știm lucrul acesta, până acum nu a făcut-o încă. Dacă se va întâmpla, îl vom privi ca pe ceva firesc, dacă nu, există, evident, inclusiv pentru Preasfinția sa, calea legală, de a merge în fața Consistoriului arhieresc pentru a-și susține cauza", a declarat vineri Vasile Bănescu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, pe viitor ierarhii BOR cerceta mai atent asemenea cazuri care pot apărea în Biserică. "Eu sunt încredințat de lucrul acesta, pentru că orice criză prin care trecem, fie personal, fie instituțional, lasă în urma ei soluții, lasă în urma ei prilejuri de reflexie", a mai spus Vasile Bănescu. Sesizările sau acuzațiile aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române au fost discutate joi în ședința Sfântului Sinod.

Vineri, în cadrul ședinței de lucru a Sinodului Permanent, va fi discutată și situația din Episcopia Hușilor ca urmare a unor acuzații aduse părintelui Corneliu, precum și unor clerici din această eparhie, mai informează Patriarhia Română.

Cazul episcopului Corneliu Bârlădeanul a intrat în atenția publică în luna iunie, când acesta a depus la DNA plângere împotriva a trei preoți care l-ar fi șantajat cu darea în vileag a unor imagini compromițătoare. Ulterior, filmul respectiv a apărut în spațiul public.

Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopală Huși, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul Județean Vaslui, și Bumbu Răzvan Mihail, preot paroh la Parohia Văleni, au fost reținuți pe data de 15 iunie, fiind acuzați că ar fi cerut bani sau funcții pentru a nu face publice o serie de imagini video în care episcopul Hușilor, Corneliu Bârlădeanul, ar apărea în ipostaze compromițătoare. Ei au fost ulterior plasați în arest la domiciliu.