Epopeea izmenelor pe călător

În plină perioadă a săpunelii, PDL Constanţa trăieşte intens fiecare etapă a caftului politic. Zilele acestea am prezentat pe larg semnificaţia unor gesturi gen stropitul miresei. Balamucul continuă. După cum relatam în editorialul de ieri, singurul corb al partidului, pentru că ceilalţi, cu ciocul mare, se încadrează în grupa şoimii patriei, şi-a luat zborul din conducerea PDL. Nimeni nu s-a tăvălit pe jos de necaz şi de durere, cum poate se aştepta corbul Mariei Stavrositu. De curând, pedeliştii au inaugurat un nou ciclu istoric în viaţa partidului pe care îl reprezintă. Este vorba despre ediţia revizuită a izmenelor pe călător. În PDL, la nivel naţional, izmenele pe călător reprezintă un simbol al celor care se pregătesc să spele repejor putina. Chiar dacă ne aflăm în plină vară, tot mai mulţi activişti portocalii preferă să poarte izmene pe călător. Noul model, destinat celor care călătoresc foarte mult pe calea ferată, prezintă două mari noutăţi: tampoanele şi semnalul de alarmă. Repet, la nivel naţional, mişcarea izmenelor pe călător s-a intensificat, înregistrându-se tot mai mulţi adepţi. În această perioadă, mai mulţi parlamentari portocalii au trecut în Opoziţie. Practic, şi-au montat izmenele şi au tulit-o în pădure, în speranţa că îşi vor pierde urma. Cât de curând, pe acest fond de agitaţie internă, pădurile patriei vor fi populate adecvat de foarte mulţi izmenari. Brusc, din câte constat, unora le prieşte mai mult subsolul Opoziţiei, fiind gata, în orice minut, să părăsească loja prăfuită a Puterii. Mirosul înţepător de izmene pe călător i-a trezit la realitate, dovadă odele închinate, în aceste zile, proletariatului pierdut în pulberea istoriei. Se vorbeşte tot mai mult despre posibila apariţie a unui partid popular. În fapt, un nucleu ideal pentru viitorii purtători de izmene pe călător. Vă amintiţi de aşa zişii independenţi din Parlamentul României? Nu de ei, ca persoane, pentru că este greu să ţii trena unor parveniţi ai politichiei, ci de avântul cu care au luat-o la fugă, cu izmenele în vine, spre Cotroceni. De ce merg diverşi politicieni la Traian Băsescu? Simplu, ca să se izmenească. În PDL, asistăm la lansarea pe piaţă a celor mai noi modele de izmene pe călător. Un singur lucru esenţial lipseşte. Mersul izmenelor pe călător, cu principalele gări şi ore de oprire. În teritoriu, izmeniada este în toi. Cu cât PDL se afundă mai mult în mocirla neputinţei, pentru că ăsta este barometrul potenţei mentale a Guvernului, cu atât creşte şi interesul unora pentru izmenele pe călător. Deja, la Constanţa, în judeţ, este unul care îşi vinde toate acareturile, pentru a poza, în ziua falimentului de partid, în cel rupt în fund şi sărac. În această categorie nu intră cei săraci cu duhul. Sub stindardul izmenelor pe călător, tot mai mulţi activişti ai PDL Constanţa se gândesc să o taie la alte formaţiuni politice. Dacă e cald şi bine, cu piscina după tine, se potriveşte chiar şi PSD… De ce nu? În definitiv, structura de bază a PDL Constanţa este reprezentată de foşti înaintaşi ai PSD. Pomenesc, ca la orice pomenire, la întâmplare: Corbu, Mitrana, Iorguş etc. Din câte ştiu, în astfel de situaţii, trebuie respectată o regulă de bază. Nu poţi să te întorci de la PDL la PSD, să faci, cum s-ar spune, cale întoarsă, cu aceleaşi izmene pe călător, că se vede… Schimbă măcar şnurul.