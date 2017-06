Epure vrea să fie din nou rector al UOC!

O ştire-bombă vine de la fostul rector al Universității „Ovidius“ Constanța (UOC), Dan Epure! Acesta a declarat, pentru dezvaluiri.ro, că doreşte să candideze din nou pentru funcţia de rector al UOC şi că este sigur că va câştiga! „Iniţial am spus: Nu. Am considerat că acest capitol din viaţa mea - Universitatea “Ovidius” - este încheiat. Dar, ca urmare a mesajelor primite de la colegii mei din UOC, de la oameni importanţi din învăţământul superior din oraş, ţară şi nu numai, mesaje venite pe toate căile informaţionale… am considerat că este momentul să mă întorc. Deşi, uneori, am lăsat să se înţeleagă acest lucru, acum spun tranşant: DA”, a declarat, pentru sursa citată, fostul rector. Întrebat de reporterul de la dezvaluiri.ro despre cadrul legal şi dacă acesta îi permite, Epure a declarat: „Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, la art. 210, al. 4, se menţionează clar faptul că: „La concursul de ocupare a funcției de rector pot participa personalități științifice sau academice din țară și din străinătate” (...).Orice alte comentarii sunt penibile. Carta UOC şi regulamentele sale nu pot fi mai presus de LEGE”. De asemenea, fostul rector îşi aminteşte că, la scrutinul de acum 5 ani, a fost ales din primul tur, cu 390 de voturi. „Niciun alt candidat la funcţia de rector de atunci nu a mai obţinut aceste voturi la UOC. La momentul respectiv eram împreună cu Daniel Breaz, rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, şi Gabriel Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, cei mai tineri rectori din România aleşi pe Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale. De asemenea, am fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor, vicepreședintele Comisiei pentru Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Era, de altfel, pentru prima oară în istoria învăţământului superior dobrogean când acesta era reprezentat la nivelul conceperii strategiilor de specialitate. Nu fac din această menţiune un act de mândrie. Doar invoc o realitate cunoscută”, povesteşte fostul rector.

„Aveam timp pentru toţi angajaţii Universităţii...”

În ce priveşte relaţia cu foştii colegi de la UOC, Epure a declarat că primeşte „foarte multe mesaje pe Facebook, pe WhatsApp, Telegram, mail sau SMS. Am avut şi am foarte multe întâlniri cu colegii mei. Prin urmare, cunosc destul de bine cum stau lucrurile în UOC. Ştiţi… tot ce am realizat în timpul mandatului meu nu am făcut singur. Nu am făcut decât să adun, să coordonez ideile colegilor mei. Aveam timp pentru toţi angajaţii Universităţii şi, de fiecare dată, legal, le rezolvam problemele, chiar şi pe cele personale. Am susţinut o politică de liberă exprimare, fundamentală în consolidarea unei instituţii puternice şi performante. În fapt, munca în echipă este esenţială. Iar colegii mei ştiu acest lucru. Dacă îşi doresc un rector care să îi adune, nu să îi dezbine, un rector al construcţiei, nu al închiderii facultăţilor, nu al deficitului bugetar, nu al ameninţărilor şi al terorii… Atunci… mă vor alege. Doar împreună facem schimbarea!”.

Înlocuiri abuzive? „Din păcate, am auzit şi eu despre aceste probleme, dar am auzit foarte târziu...”

Un alt subiect adesea discutat în timpul mandatului lui Epure a fost cel al modului în care acesta s-a comportat cu profesorii care nu îl susţineau, aspect care a afectat normele didactice şi a dus la înlocuiri abuzive. Epure comentează, potrivit sursei citate: „Din păcate, am auzit şi eu despre aceste probleme, dar am auzit foarte târziu. Pentru mine, acum, este foarte clar: în numele meu, au fost realizate anumite... acţiuni menite să mă compromită atât pe mine dar, în special, Universitatea „Ovidius” ca întreg”. La întrebarea „dacă aceste probleme au fost depăşite”, fostul rector exultă: „Sunt convins că da. Afirm acest lucru deoarece, în acest moment, am o comunicare foarte bună cu mulţi dintre cei care... culmea!, nu m-au votat în 2012. Prin urmare, s-a înţeles că nu eu am fost la „celălalt capăt al firului”, ci aceiaşi „păpuşari” ca şi acum”.

Acuzaţia de mită? „O înscenare...”

Unul dintre cele mai „fierbinţi” subiecte, cel al ridicării fostului rector chiar din incinta UOC, fiind acuzat de mită, a fost tratat lejer, sub aspectul unei „făcături”. „Deşi am folosit destul de des cuvântul „făcătură”, în realitate a fost o înscenare. Am fost acuzat de lucruri pe care nu le-am făcut. Şi asta pentru că am lezat interese personale și de grup. Mai mult decât atât, prin mine s-a lovit în Universitatea „Ovidius”, care, într-un timp foarte scurt, ajunsese în top 10 al universităţilor din ţară. Spun acest lucru din cauza faptului că acel moment al înscenării a fost conturat ca un... spectacol, derulat pe multe canale de televiziune, zile întregi. Chiar rectorul Rugină la anumite conferinţe de presă, încercând să justifice calificativul ARACIS, a reluat acele imagini. De fapt, vizată a fost Universitatea „Ovidius”, iar conducerea actuală împreună cu rectorul Rugină nu fac altceva decât să continue această stare: aceea de compromitere continuă a UOC”, a declarat el pentru sursa citată.

Comasarea facultăţilor? „Au fost şi vor rămâne 16 pentru că am dovedit că se poate”

Fostul rector crede cu sinceritate că este cea mai potrivită persoană pentru a prelua din nou frâiele UOC. În sprijinul acestei convingeri el invocă „realizările ca director de departament, prodecan, decan, președinte al Senatului, rector al Universității „Ovidius” din Constanța, care au fost vizibile. De exemplu, Facultatea de Ştiinţe Economice, în perioada în care am deţinut funcţii de conducere în cadrul acesteia, a jucat un rol important în obţinerea calificativului Grad Ridicat de Încredere acordat de ARACIS Universităţii „Ovidius“. Două din programele de licenţă de atunci: Afaceri Internaţionale - cursuri cu frecvenţă la zi şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune - zi - au fost incluse în cadrul procesului de evaluare efectuat atunci de ARACIS. Mai mult decât atât, la nivelul conducerii facultăţii exista o permanentă preocupare pentru perfecţionarea cadrelor didactice, atragerea tinerilor în activităţile de cercetare ştiinţifică de vârf, sprijinirea acestora în obţinerea titlului de doctor, precum şi susţinerea şi consilierea lor în scopul avansării profesionale. La toate acestea aş adăuga şi implicarea mea directă, aşa cum am subliniat în diversele materiale publicate pe blog, în obţinerea de spaţii necesare desfăşurării activităţilor de predare/cercetare pentru FSE sau dotarea cu echipamentul tehnic necesar activităţilor menţionate. Atunci când am preluat funcția de rector al Universității „Ovidius”, situația nu era deloc bună. Financiar, din cele 16 facultăți, 12 erau pe minus și doar 4 pe plus, acestea din urmă susținându-le pe celelalte, fapt de neacceptat. Problema nu era însă legată de incapacitatea facultăților de a încasa, ci de o ineficientă gestionare a fondurilor, dublată de o mare risipă. Împreună cu decanii de atunci, cei mai mulți dintre ei fiind și acum în funcție, iar unii dintre decanii noi, puţini de altfel, au fost prodecanii din mandatul meu, m-am ocupat personal de managementul fiecărei facultăţi în parte și, într-un timp destul de scurt, am reușit inversarea situației: 12 facultăți pe plus și doar 4 pe minus. Nu s-a pus niciodată problema întârzierii plății salariilor sau, mai rău, a diminuării lor, a măririi normelor sau a supradimensionării grupelor de studii! Din contră! Mai mult decât atât, în condiții de investiții masive în modernizări și fără a afecta salariile sau alte achiziții specifice, Universitatea capitalizase în depozite bancare, în perioada mea, un fond ce se apropia de 2 milioane de euro. Aflu că în prezent 15 facultăți sunt pe minus și doar una pe plus, susţinându-se o reformare a UOC prin comasarea unor facultăţi. Eu le susţin aşa cum sunt acum. Au fost şi vor rămâne 16 pentru că am dovedit că se poate”.

Ce ar face Epure dacă ar fi ales din nou rector?

Şi dacă ar fi ales rector... „împreună cu colegii mei, vom analiza adevărata „moştenire” a conducerii actuale a rectorului Rugină sau ce a mai rămas din UOC după distrugerea ei şi, împreună... doar ÎMPREUNĂ, putem lua aceste decizii. Doar în acest mod, Universitatea „Ovidius” va putea fi redată comunităţii, va putea redeveni un pol de competitivitate local, regional, naţional şi, de ce nu, european”, a mai declarat el.

Scurt istoric al unui parcurs cu iz penal

Fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța, Dănuț Tiberius Epure, a fost condamnat de magistrații de la Curtea de Apel București la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce în luna mai 2015 Tribunalul Ilfov îl condamnase la închisoare cu executare, decizia instanței fiind definitivă. Pe lângă pedeapsa primită, Epure a fost supus și unui termen de încercare pe o perioadă de cinci ani. Gabriela Stanciu, fost prorector al Universității „Ovidius” din Constanța, a fost achitată. Reamintim că, în toamna anului 2013, Tiberius Dănuţ Epure şi prorectorul de atunci al Universității „Ovidius”, Gabriela Stanciu, au fost trimişi în judecată de către procurorii DNA, fiind acuzaţi că au luat mită de la mai multe persoane pentru a le da răspunsurile la admiterea la Facultatea de Farmacie. Potrivit anchetatorilor, în perioada 27 iunie 2013 - 11 iulie 2013, Dănuț Tiberius Epure, în calitate de rector al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, prin intermediul lui Stere Tala, a pretins de la o persoană 4.000 de euro pentru a-i pune la dispoziţie, înaintea examenului, subiectele la disciplinele de concurs pentru admiterea la Facultatea de Farmacie, astfel încât o candidată să fie admisă fraudulos. De asemenea, în 18 iulie, Tiberius Dănuţ Epure ar fi pretins de la o persoană 5.000 de euro pentru a facilita admiterea unei candidate la Facultatea de Farmacie, au precizat procurorii. Gabriela Stanciu este acuzată că, în cursul lunii iulie 2012, a primit mită 1.500 de euro de la Lucica Toader, pentru a facilita admiterea fiicei acesteia la Facultatea de Farmacie. În cursul aceleiaşi luni, Stanciu i-ar fi pus la dispoziţie Lucicăi Toader câte 50 de subiecte, inclusiv răspunsurile corecte, subiecte selectate pentru disciplinele de examen Biologie şi Chimie.